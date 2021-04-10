İkiz kız kardeşler aynı gün Korona'dan öldü

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Antalya’nın Alanya ilçesinde 58 yaşındaki ikiz kız kardeşler korona virüs nedeniyle tedavi gördükleri hastanede aynı gün saat farkıyla hayatlarını kaybetti.

Alanya’da yaşayan 2 erkek çocuk annesi 58 yaşındaki Ayşe Hacıkadiroğlu Demirel ve ikizi 2 kız çocuk annesi Şeyda Hacıkadiroğlu Berber, korona virüs nedeniyle aynı hastanede tedaviye alındı. Bir süredir hastanede tedavisi süren Demirel dün saat 16.00 sıralarında doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, aynı gün saat 22.00'de de kız kardeşi Berber yaşamını yitirdi. İkiz kardeşlerin hayatını kaybettiğini öğrenen yakınlar büyük üzüntü yaşadı.

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