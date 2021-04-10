Torosların meyve bahçelerinde çiçek şöleni

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Torosların meyve bahçelerinde çiçek şöleni

DHA

Torosların meyve bahçelerinde çiçek şöleni


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 'Toros Dağları'nın ardı' olarak adlandırılan, Türkiye'nin meyve üretiminin yapıldığı önemli yayla bölgelerinde, 'çiçek şöleni' yaşanıyor. Korkuteli bölgesine giden grup üyeleri, karyağdı armudu, badem, erik, şeftali ve armut bahçelerinde 15 kilometre yürüdü. Meyve bahçelerini, Toroslar'daki bu güzelliği Japonya'nın sakura bahçelerine benzeten doğa yürüyüşçüsü Nusret Yakışıklı, "Japonların sakura bahçesi varsa bizim de Toroslardaki meyve bahçeleri var" dedi.
Antalya, turizmin yanı sıra doğal güzellikleriyle de ilgi çekiyor. Toroslar'ın dik kayalıkları yerliyabancı dağcıların odağı haline dönüşürken, antik Likya ve St. Paul yolları ile yüzlerce yıllık Yörüklerin göç yolları başta olmak üzere, kentin birçok dağlık ve ormanlık alanı doğa yürüyüşlerine ilgiyi artırdı. Yerli ve yabancı turistin yanı sıra, kentte yaşayanlar, hafta sonlarını 1020 kilometrelik bu parkurlarda yürüyüş yaparak geçiriyor. Doğa yürüyüşçüleri meyve bahçelerinde yoga yaparken bol bol da fotoğraf çekiyor.
KARYAĞDI ARMUDU ÇİÇEKLERİ
'Patika doğa' adlı yürüyüş grubu, iki yıl önce başlattığı meyve bahçelerinin çiçeklenme dönemi yürüyüşlerini, bu yıl da baharın gelmesiyle tekrarladı. Korkuteli bölgesine giden grup üyeleri, Antalya Ticaret Borsası tarafından coğrafi işaret tescili alınan karyağdı armudu bahçeleri başta olmak üzere, bölgedeki meyve bahçelerinde yürüyüş gerçekleştirdi. Grup üyeleri, karyağdı armudu, badem, erik, şeftali ve armut bahçelerinde 15 kilometreye yakın yürüdü.
'TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL BÖLGESİ'
Grubun kurucusu Nusret Yakışıklı, Türkiye'de meyve üretimi açısından 'Toros ardı' olarak adlandırılan ve Fethiye'den başlayıp, Elmalı, Korkuteli, Burdur, Isparta, Eğirdir ve Beyşehir göllerinin etrafı ile Ereğli, Karaman, Niğde'ye kadar olan bölgenin en güzel yerler olduğunu söyledi. Bu bölgelerdeki meyve bahçelerinde çiçeklenme dönemlerinin yükseklik, tür ve iklim farklılıklarına göre, mart ayında başlayıp, mayıs sonuna kadar sürdüğünü anlatan Yakışıklı, "İlk önce bademler çiçek açar. Ardından sırasıyla armut, erik, kayısı, şeftali, armut, kiraz ve en son elmalar çiçek açar. Bu coğrafyada uçsuz bucaksız meyve bahçeleri de var" dedi.
Meyve bahçelerini, Toroslar'daki bu güzelliği Japonya'nın sakura bahçelerine benzeten Yakışıklı, "Japonların sakura bahçesi varsa bizim de Toroslardaki meyve bahçeleri var. Her bahar ayı mart ayının sonu, nisan ayının başlarında Torosların meyve bahçelerinde, daha yaprakları açmadan çiçekleri açan karyağdı armutları, şeftali, kayısı, erik çiçekleriyle rengarenk doğa kendisini gösteriyor. Bizler de bu güzelliği kaçırmamak adına her sene doğa yürüyüşleri düzenliyoruz" diye konuştu.
ANTALYA'NIN FARKLI BİR YÜZÜ
Herkesin bu güzellikleri görmesini arzu ettiklerini belirten Yakışıklı, "Buralar Antalya'nın farklı bir yüzü ve farklı bir boyutu. Yürürken yoga, meditasyon yapıyoruz, fotoğraf da çekiyoruz. Alternatif turizm açısından kendimizi farklı yönlere çevirmemiz gerekiyor. Alternatif turizmde ezberlerimizin de bozulması gerekiyor. Alternatif turizm dediğimiz zaman hep bilindik mağaraların peşinde değil, bahçelerin de peşinde koşmak lazım" dedi.
UZAKDOĞULU TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKER
Doğa yürüyüşlerinin sportif ve sağlıklı yaşam amaçlı olduğunu belirten Nusret Yakışıklı, Antalya'nın alternatif turizm çeşitlerini geliştirmeye çalıştığına dikkati çekerek, mart ile mayıs ayları arasındaki 3 aylık sürecin alternatif turizm çeşidi olarak ele alınması gerektiğini, özellikle Uzak Doğulu turistlerin ilgisinin çekilebileceğini vurguladı. Bu tür etkinliklere uygun görsel şölen sunan meyve bahçeleri olduğunu belirten Yakışıklı, bahçelerin budama döneminde tomurcuklu kısımların çiçekçilik sektöründe de pazarlanabileceğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-04-10 11:08:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da korona galası Sosyal mesafesiz maskesiz eğlence 'pes' dedirtti
YEREL HABERLER Antalya'da korona galası Sosyal mesafesiz maskesiz ...
Muratpaşa’da müzik sokakta etkinliği
YEREL HABERLER Muratpaşa’da müzik sokakta etkinliği
Takla atıp hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı kurtuldular
YEREL HABERLER Takla atıp hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı ...
(Özel) İcra için işletmeye giden genç avukata dehşeti yaşattılar İşletme yetkililerinin 1.5 metre uzunluğundaki sopa ile saldırdığı avukat hastanelik oldu Beline ve kafasına darbeler alan avukat ambulansla hastaneye kaldırıldı Avukat Bertan Kırankaya: “Canımızı zor kurtardık”
YEREL HABERLER (Özel) İcra için işletmeye giden genç avukata dehşeti ...
Salgın nedeniyle memleketine dönen sunucu sepet örüyor
YEREL HABERLER Salgın nedeniyle memleketine dönen sunucu sepet ...
4 eksikli Antalyaspor, Kayserispor deplasmanında galibiyet peşinde
YEREL HABERLER 4 eksikli Antalyaspor, Kayserispor deplasmanında ...
İkiz kız kardeşler aynı gün Korona'dan öldü
YEREL HABERLER İkiz kız kardeşler aynı gün Korona'dan öldü
Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 50 santime ulaştı Bin 825 metre rakımlı Alacabelde tipi ve fırtına nedeni ile ulaşımda aksamalar meydana geliyor
YEREL HABERLER Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 50 santime ...
Antalya- Konya karayolunda kar yağışı etkili oluyor Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı Saat 23:45 itibarıyla tırların karayolundan geçişine izin verilmiyor
YEREL HABERLER Antalya- Konya karayolunda kar yağışı etkili ...
Foseptik cinayeti şüphelisi kardeşler adliyede (2)
YEREL HABERLER Foseptik cinayeti şüphelisi kardeşler adliyede (2)
Kaçak alkol ve uyuşturucu madde üreterek satışını yapan 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kaçak alkol ve uyuşturucu madde üreterek satışını ...
Bakan Karaismailoğlu: Başarılı yatırımlarımızdan Antalya da hak ettiği payı alıyor (4)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Başarılı yatırımlarımızdan ...
Seyir halindeki hafriyat kamyonu alev aldı
YEREL HABERLER Seyir halindeki hafriyat kamyonu alev aldı
Seyir halindeki tır alev aldı
YEREL HABERLER Seyir halindeki tır alev aldı
Tarihi eserleri vermek istemeyen mahalle sakinleri eserlerin üzerinde oturma eylemi başlattı Antalya’da tarihi eser gerginliği
YEREL HABERLER Tarihi eserleri vermek istemeyen mahalle sakinleri ...
Bakan Karaismailoğlu: "Kanal İstanbul'un 2021 yılı içinde yapım çalışmasına başlayacağız" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Kanal İstanbul gündelik siyasetin üzerinde stratejik bir konudur ve Türkiye’nin yarınları için bir gerekliliktir" "Kısacası 'olmasa da olur' diyebileceğimiz bir proje değildir" "Kanal İstanbul için hazırlık çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz" "İmar planları tamamlanan Kanal İstanbul’un ihale çalışmaları da bir yandan devam ediyor" "İnşallah 2021 yılı bitmeden kanalımızın yapım çalışmalarına başlayacağız"
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: "Kanal İstanbul'un 2021 yılı ...
Bakan Karaismailoğlu: Başarılı yatırımlarımızdan Antalya da hak ettiği payı alıyor (3)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Başarılı yatırımlarımızdan ...
Manavgat Toptancı Hali ve Katık Atık Transfer Merkezi’nin temeli atıldı Başkan Böcek “2 yılda 178 milyonluk yatırım yaptık”
YEREL HABERLER Manavgat Toptancı Hali ve Katık Atık Transfer ...
Antalya'da davul- zurnal eşliğinde 'mesafesiz' gelin alma
YEREL HABERLER Antalya'da davul- zurnal eşliğinde 'mesafesiz' gelin ...
Kaplumbağayı maviye boyadılar (2)
YEREL HABERLER Kaplumbağayı maviye boyadılar (2)
Rüzgarın sürüklediği dolabı tutmaya çalışan market sahibi: “Ayaklarımız kaydı, dolabı zapt edemedik”
YEREL HABERLER Rüzgarın sürüklediği dolabı tutmaya çalışan market ...
Antalya’da rüzgar dondurma dolabını böyle sürükledi Ayakları kaya kaya dolabı tutmaya çalıştılar Çalışanların çabaları kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Antalya’da rüzgar dondurma dolabını böyle ...
Kaplumbağayı maviye boyadılar
YEREL HABERLER Kaplumbağayı maviye boyadılar
Göz göre göre gelen kazada faciadan dönüldü: 2 yaralı Kavşağa kontrolsüz giren otomobile çarpan ticari araç fren yapmaya bile fırsat bulamadı
YEREL HABERLER Göz göre göre gelen kazada faciadan dönüldü: 2 ...