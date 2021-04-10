Antalya- Konya yolunda kar yağışı

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA)ANTALYAKonya kara yolunda kar yağışı etkili olurken, bölgede kar kalınlığı, 15 santime ulaştı. Karayolları ekipleri, yolun kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı 1825 rakımlı Alacabel geçidinde, kar yağışı etkili oldu. Gece başlayan ve aralıklarla şiddeti artan kar yağışı, yer yer tipiye döndü. AntalyaKonya kara yolunun geçiş noktası olan Alacabel'de kar kalınlığı, 15 santime ulaştı. Karayolları ekipleri de yolun ulaşıma kapanmaması için yol açma ve kar kürüme çalışmalarını aralıksız sürdürdü.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Akseki Adem ÇETİN
2021-04-10 11:51:05
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