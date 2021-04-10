AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi’nden Türkiye’nin sağlık sistemine övgü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi’nden Türkiye’nin sağlık sistemine övgü

İHA

AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi’nden Türkiye’nin sağlık sistemine övgü

Türkiye'nin Covid19 ile mücadelesinden övgü ile bahseden AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Nikolaus MeyerLandrut, “Türkiye’de Covid19’da etkin önlemler alıyor. Türkiye’nin etkileyici bir sağlık sistemi var. Burada aşının rolü her şeyden çok önemli. Herkes aşılandıkça bunun etkisinin ne olacağını göreceğiz. Önemli olan mümkün olduğunca çok sayıda aşıya sahip olmamız ve çok sayıda kişinin aşılanmasıdır” açıklamasına yer verdi.
AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Nikolaus MeyerLandrut, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin düzenlediği Yılın Basın Fotoğrafları Jürisi için Antalya’ya geldi. Turizm bölgesi Kundu’da bulunan bir otelde düzenlenen toplantıya katılan MeyerLandrut, Türkiye ile ilgili izlenimlerini paylaştı. Antalya’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten MeyerLandrut, “ Antalya’da olmaktan çok mutluyum. Burada Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin değerlendirme toplantısına katılmak üzere geldim. Gerçekten çok etkileyici fotoğraflar ve görseller gördük. Bildiğiniz gibi fotoğraf ve görsellik siyasi hayatı da ya da siyasi de görüşü çok etkileyebilen bir şeydir. Fotoğraf seçimi sırasında çok ilginç tartışmalara şahit olduk. Pandemi noktasında Türkiye’de Avrupa’dakine benzer bir durum söz konusu. Benzer önlemler alınıyor. Şuanda pandeminin üçüncü fazını yaşıyoruz. Enfeksiyon sayıları maalesef artıyor” sözlerine yer verdi.
Türkiye’nin sağlık sistemine övgüyle bahseden Landrut, “Ancak Türkiye’de bu konuda etkin önlemler alıyor. Türkiye’nin etkileyici bir sağlık sistemi var. Burada aşının rolü her şeyden çok önemli. Herkes aşılandıkça bunun etkisinin ne olacağını göreceğiz. Önemli olan mümkün olduğunca çok sayıda aşıya sahip olmamız ve çok sayıda kişinin aşılanmasıdır. Esas önemli olan mesele bu aşıların ne kadar etkili olup olmadığıdır. Şu aşamada yaz için tavsiyelerde bulunmak için çok erken. Tabi ki hepimiz umuyoruz ki uygulanan aşı kampanyaları ve diğer önlemler sayesinde yazın seyahat etmek daha güvenli bir hale gelecektir. Bunu söyleyebilmek için 2 aylık verilere bakmak gerekir. Aşıların ne kadar etkili olacağı yakın zamanda belli olacaktır. Aşı kampanyalarından da umutlu olmalıyız. Türkiye’de olmaktan çok memnunum. Türkiye’yi ve Türk insanını keşfetmeye başladık, gerçekten çok memnuniyet verici. Covid olmadan da Türkiye’yi keşfedebilmeyi çok isterdim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belediye başkanının öğrencilerle yaptığı deney başında zor anları Hidrojen peroksit'in katelizör yardımı ile girdiği tepkime deneyine katıldı, reaksiyonun azizliğine uğradı Bir anda ortaya çıkan reaksiyonla tüplerden fışkıran renkli maddeyle neye uğradıklarını şaşırdılar
YEREL HABERLER Belediye başkanının öğrencilerle yaptığı deney ...
Akdeniz Üniversitesi öğrencisine En İyi Belgesel Film ödülü
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi öğrencisine En İyi Belgesel Film ...
Konyaaltı Sahili'nde güneşlenen tek turist
YEREL HABERLER Konyaaltı Sahili'nde güneşlenen tek turist
Felçli kadın ağıldan bozma barakada yaşamaya çalışıyor
YEREL HABERLER Felçli kadın ağıldan bozma barakada yaşamaya ...
Kısıtlama ve rüzgar Antalya'yı sessizliğe bürüdü
YEREL HABERLER Kısıtlama ve rüzgar Antalya'yı sessizliğe bürüdü
Antalya'da, 5 yıldızlı otelde koronavirüse rağmen gala gecesi
YEREL HABERLER Antalya'da, 5 yıldızlı otelde koronavirüse rağmen ...
İkiz kız kardeşler aynı gün koronavirüsten öldü
YEREL HABERLER İkiz kız kardeşler aynı gün koronavirüsten öldü
Maviye boyanan kara kaplumbağasıyla ilgili soruşturma
YEREL HABERLER Maviye boyanan kara kaplumbağasıyla ilgili soruşturma
Antalya- Konya yolunda kar yağışı
YEREL HABERLER Antalya- Konya yolunda kar yağışı
İspanya'da 3'üncü olan Ege, İtalya için hazırlanıyor
YEREL HABERLER İspanya'da 3'üncü olan Ege, İtalya için hazırlanıyor
Zehirli trakonya balığına karşı 'ayakkabı giyin' uyarısı
YEREL HABERLER Zehirli trakonya balığına karşı 'ayakkabı giyin' ...
Torosların meyve bahçelerinde çiçek şöleni
YEREL HABERLER Torosların meyve bahçelerinde çiçek şöleni
Antalya'da korona galası Sosyal mesafesiz maskesiz eğlence 'pes' dedirtti
YEREL HABERLER Antalya'da korona galası Sosyal mesafesiz maskesiz ...
Muratpaşa’da müzik sokakta etkinliği
YEREL HABERLER Muratpaşa’da müzik sokakta etkinliği
Takla atıp hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı kurtuldular
YEREL HABERLER Takla atıp hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı ...
(Özel) İcra için işletmeye giden genç avukata dehşeti yaşattılar İşletme yetkililerinin 1.5 metre uzunluğundaki sopa ile saldırdığı avukat hastanelik oldu Beline ve kafasına darbeler alan avukat ambulansla hastaneye kaldırıldı Avukat Bertan Kırankaya: “Canımızı zor kurtardık”
YEREL HABERLER (Özel) İcra için işletmeye giden genç avukata dehşeti ...
Salgın nedeniyle memleketine dönen sunucu sepet örüyor
YEREL HABERLER Salgın nedeniyle memleketine dönen sunucu sepet ...
4 eksikli Antalyaspor, Kayserispor deplasmanında galibiyet peşinde
YEREL HABERLER 4 eksikli Antalyaspor, Kayserispor deplasmanında ...
İkiz kız kardeşler aynı gün Korona'dan öldü
YEREL HABERLER İkiz kız kardeşler aynı gün Korona'dan öldü
Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 50 santime ulaştı Bin 825 metre rakımlı Alacabelde tipi ve fırtına nedeni ile ulaşımda aksamalar meydana geliyor
YEREL HABERLER Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 50 santime ...
Antalya- Konya karayolunda kar yağışı etkili oluyor Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı Saat 23:45 itibarıyla tırların karayolundan geçişine izin verilmiyor
YEREL HABERLER Antalya- Konya karayolunda kar yağışı etkili ...
Foseptik cinayeti şüphelisi kardeşler adliyede (2)
YEREL HABERLER Foseptik cinayeti şüphelisi kardeşler adliyede (2)
Kaçak alkol ve uyuşturucu madde üreterek satışını yapan 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kaçak alkol ve uyuşturucu madde üreterek satışını ...
Bakan Karaismailoğlu: Başarılı yatırımlarımızdan Antalya da hak ettiği payı alıyor (4)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Başarılı yatırımlarımızdan ...