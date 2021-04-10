İkiz kız kardeşler aynı gün koronavirüsten öldü (2)

TOPRAĞA VERİLDİLER
Antalya'nın Alanya ilçesinde koronavirüs tedavisi gördükleri hastanede aynı gün 6 saat arayla yaşamını yitiren ikiz kardeşler Ayşe Demirel ve Şeyda Berber için Emine Özmüftüoğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece yakın akrabalarının alındığı cenaze töreninde, sosyal mesafe ve maske kuralına özen gösterildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına götürülen Ayşe Demirel ve Şeyda Berber'in cenazeleri, özel kıyafetli görevliler tarafından araçtan indirildikten sonra yine görevliler tarafından toprağa verildi. Öte yandan, Şeyda Berber'in bir çocuğunun da koronavirüs tedavisi gördüğü ve bu nedenle cenazeye gelemediği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2021-04-10 14:51:11
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