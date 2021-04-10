Antalya'da kayıp Ahmet hemşire, kadavra köpeği ve dron ile aranıyor



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, tartıştığı sevgilisine veda mesajı attıktan sonra kaybolan ve 10 gündür haber alınamayan hemşire Ahmet Uğur'u (29) arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Kadavra köpeği 'Melo' ve dron da aramalarda kullanıldı.

Kentteki sağlık kuruluşunda hemşire olarak görev yapan Ahmet Uğur, 1 Nisan'da kız arkadaşıyla tartıştı. Tartışmanın ardından sevgilisine veda mesajı atan Uğur, cep telefonunu kapatıp, ortadan kayboldu. Tüm aramalara rağmen Uğur'a ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, hemşirenin bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, Uğur'un son olarak Döşemealtı ilçesinde bulunan Güver uçurumu yakınlarında görüldüğü belirlendi.

10 gündür evine dönmeyen Ahmet Uğur'un bulunması için uçurum bölgesindeki arama çalışmalarına bugün de devam edildi. UMKE, AFAD ve AKUT görevlilerinin yanı sıra çok sayıda gönüllünün de destek verdiği aramalarda kadavra köpeği 'Melo' da kullanıldı. Ekiplerin kanyonda ulaşamadığı sarp kayalık alanlar ise UMKE'ye ait dron ile tarandı.

Gönüllü grup ise AFAD ve UMKE ekipleri rehberliğinde, ormanlık alanda arama gerçekleştirdi. Çalışmalarda henüz sonuç elde edilemezken, aramaları yakından takip eden Ahmet Uğur'un ağabeyi Kerim Uğur da ekiplere teşekkür etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-04-10 15:17:37



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