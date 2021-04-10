Büyükşehir İsmail Baha Sürelsan'ı anıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, kurucusu İsmail Baha Sürelsan’ı vefatının 23. yıl dönümünde bir dizi etkinlikle anacak.
Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı'nın kurucusu Devlet Sanatçısı İsmail Baha Sürelsan vefatının 23. yıl dönümünde ilk olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen kabri başında anılacak. Büyük bestekar için 12 Nisan pazartesi günü saat 12:00'de kabri başında anma programı düzenlenecek.
Anma konseri
Anma programı kapsamında aynı günün akşamında İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Sanat Müziği İcra Heyeti, şef Aydemir Tuncer yönetiminde, TRT Ankara Radyosu Ses Sanatçısı Elif Güreşçi'nin konuk olacağı "İsmail Baha Sürelsan'ı Anma Konseri" gerçekleştirecek. Konser saat 19:30'da canlı yayında ABB TV, ABB Sosyal medya hesapları ve Kanal V'de izlenebilecek.
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