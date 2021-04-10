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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AB Türkiye Delegasyon Başkanı Landrut: Türkiye'nin çok etkileyici bir sağlık sistemi var

DHA

AB Türkiye Delegasyon Başkanı Landrut: Türkiye'nin çok etkileyici bir sağlık sistemi var


Aslı DURANİbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Başkanı Nikolaus MeyerLandrut, Türkiye'nin Avrupa'ya benzer önlemler aldığını belirterek, "Pandeminin 3'üncü fazını yaşamaktayız. Maalesef enfeksiyon sayıları artmakta, ancak Türkiye bu konuda etkin önlemler alıyor. Türkiye'nin çok etkileyici bir sağlık sistemi var. Ancak aşının rolü her şeyden önemli" dedi.
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği 'TFMD Yılın Basın Fotoğrafları 2021' Özel Jürisi olan AB Türkiye Delegasyon Başkanı Nikolaus MeyerLandrut, Antalya'da bir otelde yapılan değerlendirme toplantısının ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Landrut, yarışmada çok etkileyici fotoğraflar ve görsellerin yer aldığını söyledi. Fotoğraf ve görselliklerin siyasi görüşü çok etkilediğini anlatan Landrut, toplantıda da fotoğraf çekimi sırasında çok ilginç ve verimli tartışmalara şahit olduğunu aktardı. Türkiye'deki koronavirüs önlemleri hakkında da değerlendirme yapan Nikolaus Meyer-Landrut, aşılanmanın çok önemli ve Türkiye'nin sağlık sisteminin etkileyici olduğunu aktardı.
'TÜRKİYE ETKİN ÖNLEMLER ALIYOR'
Pandemiyle ilgili olarak Türkiye'de Avrupa'ya benzer bir durum söz konusu olduğunu ve benzer önlemlerin alındığını anlatan Nikolaus MeyerLandrut, "Pandeminin 3'ncü fazını yaşamaktayız. Maalesef enfeksiyon sayıları artmakta ancak Türkiye bu konuda etkin önlemler alıyor. Türkiye'nin çok etkileyici bir sağlık sistemi var. Ancak aşının rolü her şeyden önemli. Aşı programları devreye girip herkes aşılandıkça bunun etkisinin ne olacağını göreceğiz" dedi.
Çok sayıda aşıya sahip olmanın önemli olduğunu vurgulayan Landrut, "Mümkün olduğunca çok kişinin tüm dünyada aşılanmasını sağlamak. Esas önemli olan şey ise bu aşıların ne kadar etkin olduğu yani etkinlik düzeyinin hastalığa karşı bireyi koruyup korumadığının, virüs yayılma hızının azaltıp azaltmadığının bilimsel çalışmalarla kanıtlanması ve bunun işleyişinin ortaya çıkarılması" diye konuştu.
'AŞI KAMPANYALARINDAN UMUTLUYUZ'
Yaz sezonu için tavsiyelerde bulunmanın çok erken olduğunu belirten Nikolaus MeyerLandrut, "Uygulanan aşı kampanyaları ve diğer önemler sayesinde yazın hepimiz için seyahat etmek daha güvenli hale gelecektir. Ancak henüz bunu söyleyebilmek için 2 ay içerisinde çıkacak olan verilere bakmamız gerekecek. Tabi ki farklı ülkelerde uygulanan aşı kampanyalarının ne kadar etkin olduğu da sanırım yakın zamanda ortaya çıkacak. Aşı kampanyalarının etkisini göstereceği konusunda da umutlu olmayız" dedi.7 aylık Türkiye izlenimini aktaran Nikolaus Meyer-Landrut, "Türkiye'de olmaktan çok mutluyum. Türkiye'yi ve Türk insanını keşfetmeye başladık ve bu gerçekten memnuniyet verici. Covid olmadan Türkiye'yi keşfedebilmeyi çok isterdim" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURANİbrahim LALELİ
2021-04-10 15:34:39

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