Antalya’da şiddetli rüzgar çilek seralarının naylonlarını uçurdu Uçan naylonlar buğday tarlalarına zarar verdi

Antalya’da dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan şiddetli rüzgar, Serik İlçesi’nde çilek seralarının naylon örtülerini uçurdu.
Turizmin başkenti Antalya’da dün akşam saatlerinden bu yana şiddetli rüzgar etkili oluyor. Şiddetli rüzgar Serik ilçesinde çilek seralarını vurdu. Rüzgarın eskisiyle seraların örtüleri etrafa yayıldı.
Kadriye Mahallesi’nde birçok seranın örtüsü rüzgâr nedeni ile uçtu. Rüzgar nedeni ile naylonları uçan çilek üreticisi Mehmet Ali Esentekin, " Şiddetli bir rüzgar geldi. Bütün tünelleri kaldırdı. Tünellerin muşambası buğday tarlaların içerisine girmiş. Komşuların tarlasını mahvetmiş. Hasar çok fazla" dedi. Öte yandan şiddetli rüzgarın bu gece saatlerine kadar süreceği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.