Antalya'da fırtına; sera örtüleri uçtu, 18 dönümde ürünler zarar gördü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da fırtına; sera örtüleri uçtu, 18 dönümde ürünler zarar gördü

DHA

Antalya'da fırtına; sera örtüleri uçtu, 18 dönümde ürünler zarar gördü


Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde fırtına etkili olurken, seraların çatıları uçtu, 18 dönüm alandaki çilek ve biberler de zarar gördü. Üretici Sinan Esentekin, "Bu saatten sonra ürün toplayamayız, zararımız çok büyük" dedi.
Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi'nde, öğle saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Seraların çatıları uçarken, 18 dönüm alanda bulunan çilek ve biberler zarar gördü. Üreticilerden Sinan Esentekin, fırtınanın seralar üzerindeki naylonları alıp, tarlaya uçurduğunu belirterek, "Seralar bu şekilde kaldığı takdirde esen rüzgar, çilek ve biber fidelerini kurutuyor. Bu saatten sonra ürün toplayamayız. Zararımız çok büyük" dedi.
Kadriye Mahallesi'nin muhtarı Süleyman Çalışkan da seralardaki ürün kaybı ve hasarın boyutunu belirlemeye çalıştıklarını söyledi.
Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri ise seralarda hasar tespit çalışmalarına başladı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Namık Kemal KILINÇ
2021-04-10 17:22:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya’da şiddetli rüzgar çilek seralarının naylonlarını uçurdu Uçan naylonlar buğday tarlalarına zarar verdi
YEREL HABERLER Antalya’da şiddetli rüzgar çilek seralarının ...
Antalya-Konya karayolunda kar sebebiyle felç olan trafik normale döndü
YEREL HABERLER Antalya-Konya karayolunda kar sebebiyle felç olan ...
Kavgaya gittiler, pastalı çiçekli kutlamayla duygulandılar Antalya’da motosikletli kuryelerden polise sürpriz ihbar
YEREL HABERLER Kavgaya gittiler, pastalı çiçekli kutlamayla ...
AB Türkiye Delegasyon Başkanı Landrut: Türkiye'nin çok etkileyici bir sağlık sistemi var
YEREL HABERLER AB Türkiye Delegasyon Başkanı Landrut: Türkiye'nin ...
Büyükşehir İsmail Baha Sürelsan'ı anıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir İsmail Baha Sürelsan'ı anıyor
Antalya'da kayıp Ahmet hemşire, kadavra köpeği ve dron ile aranıyor
YEREL HABERLER Antalya'da kayıp Ahmet hemşire, kadavra köpeği ve ...
Yabancı vatandaşlar Türkçeyi ATASEM’de öğreniyor
YEREL HABERLER Yabancı vatandaşlar Türkçeyi ATASEM’de öğreniyor
İkiz kız kardeşler aynı gün koronavirüsten öldü (2)
YEREL HABERLER İkiz kız kardeşler aynı gün koronavirüsten öldü (2)
Tarihi Apollon Tapınağı ve Side Antik Kenti'nde dağ bisikleti yarışı
YEREL HABERLER Tarihi Apollon Tapınağı ve Side Antik Kenti'nde dağ ...
Aynı gün Korona virüsten ölen ikiz kız kardeşler yan yana defnedildi
YEREL HABERLER Aynı gün Korona virüsten ölen ikiz kız kardeşler yan ...
AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi’nden Türkiye’nin sağlık sistemine övgü
YEREL HABERLER AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi’nden Türkiye’nin ...
Belediye başkanının öğrencilerle yaptığı deney başında zor anları Hidrojen peroksit'in katelizör yardımı ile girdiği tepkime deneyine katıldı, reaksiyonun azizliğine uğradı Bir anda ortaya çıkan reaksiyonla tüplerden fışkıran renkli maddeyle neye uğradıklarını şaşırdılar
YEREL HABERLER Belediye başkanının öğrencilerle yaptığı deney ...
Akdeniz Üniversitesi öğrencisine En İyi Belgesel Film ödülü
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi öğrencisine En İyi Belgesel Film ...
Konyaaltı Sahili'nde güneşlenen tek turist
YEREL HABERLER Konyaaltı Sahili'nde güneşlenen tek turist
Felçli kadın ağıldan bozma barakada yaşamaya çalışıyor
YEREL HABERLER Felçli kadın ağıldan bozma barakada yaşamaya ...
Kısıtlama ve rüzgar Antalya'yı sessizliğe bürüdü
YEREL HABERLER Kısıtlama ve rüzgar Antalya'yı sessizliğe bürüdü
Antalya'da, 5 yıldızlı otelde koronavirüse rağmen gala gecesi
YEREL HABERLER Antalya'da, 5 yıldızlı otelde koronavirüse rağmen ...
İkiz kız kardeşler aynı gün koronavirüsten öldü
YEREL HABERLER İkiz kız kardeşler aynı gün koronavirüsten öldü
Maviye boyanan kara kaplumbağasıyla ilgili soruşturma
YEREL HABERLER Maviye boyanan kara kaplumbağasıyla ilgili soruşturma
Antalya- Konya yolunda kar yağışı
YEREL HABERLER Antalya- Konya yolunda kar yağışı
İspanya'da 3'üncü olan Ege, İtalya için hazırlanıyor
YEREL HABERLER İspanya'da 3'üncü olan Ege, İtalya için hazırlanıyor
Zehirli trakonya balığına karşı 'ayakkabı giyin' uyarısı
YEREL HABERLER Zehirli trakonya balığına karşı 'ayakkabı giyin' ...
Torosların meyve bahçelerinde çiçek şöleni
YEREL HABERLER Torosların meyve bahçelerinde çiçek şöleni
Antalya'da korona galası Sosyal mesafesiz maskesiz eğlence 'pes' dedirtti
YEREL HABERLER Antalya'da korona galası Sosyal mesafesiz maskesiz ...