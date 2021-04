Rüzgarın sürüklediği dolabı durduran marketçi: Arkamı döndüm, bana geliyordu

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, dün şiddetli rüzgarda sürüklenen dondurma dolabını 3 kişi, son anda durdurdu. Rüzgara karşı direnenler ise güvenlik kameralarına yansıdı. Rüzgarın etkisiyle başlarına çok değişik bir olay geldiğini belirten market sahibi Tansel Ateş (31), "Kimse ayakta duramıyordu. Arkamı döndüğümde bütün her şey, bana doğru geliyordu" dedi.

Antalya'da dün etkili olan kuvvetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddeti artan rüzgar, Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'nde, marketin önündeki reklam flamaları ve dondurma dolabını sürükledi. Market sahibi Tansel Ateş ve 2 çalışanı, dolabı ve flamaları yakalamaya çalıştı. Bir kişi, kenardaki demirlere tutunarak, ayakta kalmaya çalışırken, içeriden koşan diğeri de hızını alamayıp, kaydıktan sonra marketin dışına çıktı. 3 kişi, rüzgarın etkisiyle sürüklenen dolabı son anda durdurdu. Rüzgara karşı direnenler ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

'DOLAPLA BİRLİKTE ARKADAŞLAR DA KAYIP GELECEKTİ'

Ünsal Mahallesi'nde 7 aydır market işlettiğini anlatan Tansel Ateş, güvenlik kameralarında kendileri izlediklerinde çok eğlendiklerini dile getirerek, "Kimse ayakta duramıyordu. Dışarıdaki flamaların uçmasıyla beraber onları kaldırmaya gidiyordum. Yere eğildiğimde bir ses duydum ve arkamı döndüğümde bütün her şey bana doğru geliyordu. O sırada Allah'tan ben arkadaydım ki dondurma dolabının önünde durabildim. Yoksa kimse tutamayacaktı. Dolapla birlikte arkadaşlar da kayıp gelecekti" diye konuştu.

Olay sonrası dolapların ayaklarını sağlamlaştırdıklarını belirten Ateş, "Marketin arka kısmında açık bir alan vardı. Rüzgarın etki yaptığı o açık alanı kapattırdık. Yoksa yine burada hiçbir şey kalmayacak. Sürekli her şey uçacaktı. Bize güzel bir anı kaldı. O alanı açarsak bize daha da düzel anılar çıkacağından eminim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2021-04-10 17:43:09



