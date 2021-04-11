Teneffüs Park pandemi önlemleri ile kapılarını açtı

Muratpaşa Belediyesi’nin açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park, uzun bir aranın ardından kapılarını yeniden açtı. Çocuk seslerinin yeniden yükselmeye başladığı park, 14.0018.00 saatleri arasında hizmet veriyor.



Muratpaşa Belediyesi'nin geçen yıl 16 Mart'ta pandemi nedeniyle kapattığı Antalya’nın çocuk oyun alanı teneffüs Park, kontrollü normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte 1 Nisan’da açıldı.



Yeniden çocuk seslerinin yükseldiği parkta, covid19 önlemleri girişten itibaren başlıyor. Ebeveynlerin ve çocukların park girişinde HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümünün ardından girişlerine izin veriliyor. Yaklaşık 35 oyunun gurubunun yer aldığı 16 bin metrekarelik parkta, blok evi kapalı alanlar bu süreçte kullanılmıyor. Sadece açık alan oyun guruplarının kullanımına izin verilen parkta hem oyun alanlarının giriş ve çıkışlarında hem de dinlenme noktalarında dezenfektan yer alıyor. Bu önlemlerle birlikte sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda uyarıcı levhalarda parka yerleştirildi. Yarı kapasite çalışan park, çocukların sokağa çıkmasına izin verilen 14.00 18.00 saatleri arasında hizmet verirken çeşitli gösteriler ve oyunlar gün boyu Teneffüs Park sahnesinde devam ediyor.

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