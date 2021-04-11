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'Kadavradan akciğer ve ince bağırsak nakli için öncelik Türk hastalarda'

DHA

'Kadavradan akciğer ve ince bağırsak nakli için öncelik Türk hastalarda'


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, ince bağırsak ve akciğer naklini hedeflediklerini açıklamalarının ardından yurt dışından çok sayıda hastanın kendileriyle iletişime geçtiğini belirterek, "Kadavradan nakil olacaklar için öncelik Türk vatandaşları" dedi.
AÜ Hastanesi'nde, organ nakillerinin başladığı tarihten bugüne kadar 4 bin 830 böbrek, 647 karaciğer, 107 kalp, 78 pankreas, 5 yüz, 4 ekstremite ve 1 rahim nakli gerçekleştirildi. 2021 yılında 38 böbrek ve 26 karaciğer nakline imza atıldı. Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Merkezi'nde başarılı böbrek, karaciğer ve kalp nakillerinin yanında, yüz nakli, çift kol nakli ve rahim nakli gibi operasyonlar da yapıldı.
NAKİL İÇİN YURT DIŞINDAN YOĞUNTALEP 
Kısa süre önce akciğer ve ince bağırsak nakillerini yapmayı hedeflediklerini duyuran AÜ Rektörü Özlenen Özkan, haberin yayılmasının ardından yurt dışından çok sayıda hastanın kendileriyle iletişime geçtiğini söyledi. Prof. Dr. Özkan, organ nakillerinin insan hayatı için çok önemli olduğunu vurgulayarak, birçok hastanın tedavi için beklediğini aktardı. Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Elimizde belirli hasta listesi vardı ama haberlerin ardından daha çok arttı. İhtiyacı olan bize ulaşmaya çalıştı. Biz sağlam adımlarla gitmek istiyoruz. Koronavirüs bizi engelliyor. Yaptığınız işin ilki çok başarılı olmalı ki hem motivasyonunuz kırılmasın hem de bazı çevreler tarafından elbette hüsrana uğratılmayalım, insanların canını yakmayalım. Bu anlamda daha garantili gitmek gerekiyor. Hem ortamın korona açısından uygun olması, hem de hastaların çok hazırlıklı olması lazım. En kısa zamanda bunu planlıyoruz. Her aşamasının eksiksiz olması çok önemli. Bir yerde takılırsanız o zaman çığ gibi büyüyor. Eksiklerimizi tamamladıktan sonra kısa zamanda bu ameliyatı yapmayı planlıyoruz. Antalya dışından, hatta yurt dışından bize ulaşanlar oldu. En güzelini yapmak için elimizde geleni yapmaya çalışacağız" diye konuştu.
'NAKİL SONRASI KOMPLİKASYONLARLA BAŞ ETMEK TECRÜBE GEREKTİRİYOR'
Tüm yapılan organ nakillerinin çok zor olduğunu dile getiren Prof. Dr. Özkan, nakil sonrası gelişebilecek komplikasyonların çok önemli olduğunu belirtti. Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Her yerde naklin yapılması da uygun değil, çünkü çok ciddi komplikasyon sonuçları var. Ne kadar çok hastaya uygularsanız komplikasyonlarınız artıyor. Bu kaçınılmaz gerçek. Bu anlamda çok tecrübeli yerlerin yapması gerekiyor. Yeter ki komplikasyonlarla baş etmeyi başarabilsinler. Kesinlikle ameliyatlar çok zor, sonrasında komplikasyonlarla baş etmek tecrübe gerektiriyor. Bu anlamda hepsi çok gerekli ama çok tecrübeli yerlerde yapılması gereken, insan hayatı için önemli ameliyatlar" dedi.
'NAKİLLER KORONA NEDENİYLE BEKLEMEDE'
Prof. Dr. Özlenen Özkan, nakillerin bir kısmını canlıdan bir kısmını ise kadavradan yaptıklarını belirterek, "Canlılardan yapılanlarda donörüyle beraber gelecek insanlar aradı. Bize mail atıp iletişime geçtiler, ama korona nedeniyle biraz daha beklemekte fayda var. Ancak kadavradan olacaklar için öncelik Türk vatandaşlarında. Şu an yurt dışı hastaları için uygun görünmüyor" diye konuştu.DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2021-04-11 10:53:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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