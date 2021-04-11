Antalya 600 bin aşılama sayısı ile 5'inci sırada

Turizmin başkenti Antalya’da, Covid19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmalarında şu ana kadar birinci ve 2. doz olmak üzere toplamda 600 bin 392 kişi aşılandı. Antalya bu rakam ile 81 il içerisinde 5. sıraya yükseldi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid19 nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 921 bin 655 kişi yaşamını yitirdi, 108 milyon 701 bin 451 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Virüs ile mücadelede en önemli çalışmalardan birisi aşılama çalışmaları oldu. Türkiye’de ilk aşı 13 Ocak tarihinde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya yapılmıştı. Bugün itibariyle toplamda 18 milyon 484 bin 706 aşılama çalışması yapıldı. 10 milyon 899 bin 817 kişiye birinci doz aşı yapılırken 7 milyon 584 bin 889 kişiye ise 2. doz aşı yapıldı.

Turizmin başkenti Antalya ise aşılanan kişi sayısında İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’nın ardından 5. sıraya yükseldi. Antalya’da 11 Nisan itibariyle toplamda 603 bin 392 aşı yapıldı. Birinci doz aşı yaptıran kişi sayısı 357 bin 950 olurken ikinci doz aşı yaptıran sayısı 245 bin 442 olarak açıklandı.

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