Aytemiz Alanyaspor, evinde 3 puana kilitlendi



Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA) SÜPER Lig'in 34'üncü haftasında evinde Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak Aytemiz Alanyaspor, sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 34'üncü haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Son haftalarda kötü sonuçlar alan Akdeniz temsilcisi, Denizlispor maçıyla tekrar çıkışa geçmek istiyor. Son 3 lig maçını da kaybeden turuncu yeşilli takım, mücadeleye mutlak galibiyet parolasıyla hazırlandı. Yarın Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak maçı Yasin Kol yönetecek.

LİGDE 4'ÜNCÜ RANDEVU

Süper Lig'de iki ekip bugüne dek 3 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların ikisini Alanyaspor, birini ise Denizlispor kazandı. Geçen sezon oynanan iki maçı da Akdeniz temsilcisi kazanırken, bu sezon ligin ilk yarısında oynanan maçta Denizlispor 1-0'lık skorla galibiyete uzandı. İki takım arasında bugüne kadar oynanan maçlarda Alanyaspor 6 gol kaydederken, rakibi Denizlispor 2 golle karşılık verdi.

Öte yandan, bu sezon oynadığı maçlarda topa sahip olmada yüksek bir yüzdesi olan Alanyaspor, yüzde 70'in üzerinde topla oynadığı hiçbir lig maçını kazanamadı. Hatta turuncu yeşilliler ligin ilk yarısında Denizli'de oynanan müsabakada, yüzde 80,2 ile 2014-2015 sezonundan bu yana en yüksek topla oynama yüzdesini yakalamasına rağmen 1-0 mağlup oldu.

BİRİ SON 3 MAÇTIR KAYBEDİYOR, DİĞERİ SON 4 MAÇTIR GOL ATAMIYOR

İki ekip ligde kötü günler geçirirken, Alanyaspor son 3 maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Rakibi Denizlispor ise son 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken gol atma başarısı gösteremedi. Ayrıca Alanyaspor, Süper Lig'de maçın oynandığı haftaya puan tablosunun son sırasında giren takımlara rakip olduğu son 8 maçın beşini kaybederken bu maçlarda kalesini de gole kapatamadı.

CAULKER DÖNDÜ, EFECAN SAKAT

Alanyaspor, Denizlispor maçına tek eksikle hazırlanırken, koronavirüs tedavisi gören Steven Caulker'ın son testi negatife döndü ve takımla çalışmalara başladı. Bu maça, idman eksiği nedeniyle yedek çıkması beklenen Caulker'ın yerine sahada yine Fatih'in olması bekleniyor. Sakatlığı devam eden kaptan Efecan Karaca'nın ise tedavisi sürüyor. Takımda cezalı oyuncu bulunmazken, Moubandje ve Efecan sarı kart sınırındaki oyuncular.

MUHTEMEL KADRO

Alanyaspor'un Denizlispor maçında sahada olması beklenen 11'i şöyle: Serkan Kırıntılı-Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Siopis, Tayfur, Salih, Davdison, Babacar

SAKAT: Efecan Karaca

CEZALI: YokDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2021-04-11 12:47:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.