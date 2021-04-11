Aytemiz Alanyaspor, evinde 3 puana kilitlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aytemiz Alanyaspor, evinde 3 puana kilitlendi

DHA

Aytemiz Alanyaspor, evinde 3 puana kilitlendi


Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA) SÜPER Lig'in 34'üncü haftasında evinde Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak Aytemiz Alanyaspor, sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak.
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 34'üncü haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Son haftalarda kötü sonuçlar alan Akdeniz temsilcisi, Denizlispor maçıyla tekrar çıkışa geçmek istiyor. Son 3 lig maçını da kaybeden turuncu yeşilli takım, mücadeleye mutlak galibiyet parolasıyla hazırlandı. Yarın Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak maçı Yasin Kol yönetecek.
LİGDE 4'ÜNCÜ RANDEVU
Süper Lig'de iki ekip bugüne dek 3 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların ikisini Alanyaspor, birini ise Denizlispor kazandı. Geçen sezon oynanan iki maçı da Akdeniz temsilcisi kazanırken, bu sezon ligin ilk yarısında oynanan maçta Denizlispor 1-0'lık skorla galibiyete uzandı. İki takım arasında bugüne kadar oynanan maçlarda Alanyaspor 6 gol kaydederken, rakibi Denizlispor 2 golle karşılık verdi.
Öte yandan, bu sezon oynadığı maçlarda topa sahip olmada yüksek bir yüzdesi olan Alanyaspor, yüzde 70'in üzerinde topla oynadığı hiçbir lig maçını kazanamadı. Hatta turuncu yeşilliler ligin ilk yarısında Denizli'de oynanan müsabakada, yüzde 80,2 ile 2014-2015  sezonundan bu yana en yüksek topla oynama yüzdesini yakalamasına rağmen 1-0 mağlup oldu.
BİRİ SON 3 MAÇTIR KAYBEDİYOR, DİĞERİ SON 4 MAÇTIR GOL ATAMIYOR
İki ekip ligde kötü günler geçirirken, Alanyaspor son 3 maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Rakibi Denizlispor ise son 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken gol atma başarısı gösteremedi. Ayrıca Alanyaspor, Süper Lig'de maçın oynandığı haftaya puan tablosunun son sırasında giren takımlara rakip olduğu son 8 maçın beşini kaybederken bu maçlarda kalesini de gole kapatamadı.
CAULKER DÖNDÜ, EFECAN SAKAT
Alanyaspor, Denizlispor maçına tek eksikle hazırlanırken, koronavirüs tedavisi gören Steven Caulker'ın son testi negatife döndü ve takımla çalışmalara başladı. Bu maça, idman eksiği  nedeniyle yedek çıkması beklenen Caulker'ın yerine sahada yine Fatih'in olması bekleniyor. Sakatlığı devam eden kaptan Efecan Karaca'nın ise tedavisi sürüyor. Takımda cezalı oyuncu bulunmazken, Moubandje ve Efecan sarı kart sınırındaki oyuncular.
MUHTEMEL KADRO
Alanyaspor'un Denizlispor maçında sahada olması beklenen 11'i şöyle: Serkan Kırıntılı-Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Siopis, Tayfur, Salih, Davdison, Babacar
SAKAT: Efecan Karaca
CEZALI: YokDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2021-04-11 12:47:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Toroslar'dan toplayıp tazesini 150 TL'den, kurusunu bin 500 TL'den satıyorlar Toroslar'da yetişen ve diğer türlerine göre nadir bulunan kuzugöbeği mantarı bölge halkının gelir kapısı oldu
YEREL HABERLER Toroslar'dan toplayıp tazesini 150 TL'den, kurusunu ...
Sokakta gördükleri zehirli engerek yılanını elleriyle yakalayıp bidona soktular Antalya’da vatandaşların ölüme meydan okuyan yılan yakalama operasyonu
YEREL HABERLER Sokakta gördükleri zehirli engerek yılanını elleriyle ...
Eğitim çalışanları aşıda öncelik istiyor
YEREL HABERLER Eğitim çalışanları aşıda öncelik istiyor
Avukatı darbeden 3 işletmeci tutuklandı
YEREL HABERLER Avukatı darbeden 3 işletmeci tutuklandı
Avrupa’nın mini kabağı Aksu’dan gidiyor İç piyasada rağbet görmüyor yurt dışına normalinin 2 katına satılıyor
YEREL HABERLER Avrupa’nın mini kabağı Aksu’dan gidiyor İç piyasada ...
Komşuların taşlı sopalı kavgası cep telefonu kamerasında
YEREL HABERLER Komşuların taşlı sopalı kavgası cep telefonu ...
Flamingoların fırtına molası 80 kilometre hızla esen rüzgar, güneye göç eden flamingoları Serik’e indirdi
YEREL HABERLER Flamingoların fırtına molası 80 kilometre hızla esen ...
Alkollü Ürdünlü ile polisin diyaloğu güldürdü
YEREL HABERLER Alkollü Ürdünlü ile polisin diyaloğu güldürdü
Tütüncü’den polis haftasında sürpriz ziyaret
YEREL HABERLER Tütüncü’den polis haftasında sürpriz ziyaret
Kısıtlamanın keyfini sahilde Çiko çıkardı Arama kurtarma köpeği Çiko, sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan sahilde koşturup saatlerce denizde yüzdü
YEREL HABERLER Kısıtlamanın keyfini sahilde Çiko çıkardı Arama ...
Kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara evde sağlık hizmeti veriliyor
YEREL HABERLER Kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara evde sağlık ...
Antalya 600 bin aşılama sayısı ile 5'inci sırada
YEREL HABERLER Antalya 600 bin aşılama sayısı ile 5'inci sırada
Çocukluk hayalini çocuklarla yaşıyor
YEREL HABERLER Çocukluk hayalini çocuklarla yaşıyor
Kepez Belediyesi’nde tapu işlemleri kolaylaştırıldı
YEREL HABERLER Kepez Belediyesi’nde tapu işlemleri kolaylaştırıldı
'Kadavradan akciğer ve ince bağırsak nakli için öncelik Türk hastalarda'
YEREL HABERLER 'Kadavradan akciğer ve ince bağırsak nakli için ...
Covid-19 ilk doz aşıyı olduktan sonra virüse yakalananlara sil baştan aşı uygulaması İlk dozun ardından tedbiri elden bırakıp virüse yakalananlar, 180 gün bekleyip sil baştan iki doz aşı yaptırmak zorunda kalıyor Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür: “İlk aşıyı olduktan sonra pozitif tespit edildiyse, bakanlığımızın E-nabız üzerindeki sistemi aşı için öncelikli grupta olmadığı mesajını veriyor” “180 günün sonunda tekrar aşı yapılabiliyor ve başa dönülüyor”
YEREL HABERLER Covid-19 ilk doz aşıyı olduktan sonra virüse ...
Muratpaşa pandemide 20 caminin temizliğini üstlendi
YEREL HABERLER Muratpaşa pandemide 20 caminin temizliğini üstlendi
20 liralık yer fıstığını, 800 liralık çam fıstığı diye satıyorlar
YEREL HABERLER 20 liralık yer fıstığını, 800 liralık çam fıstığı ...
Teneffüs Park pandemi önlemleri ile kapılarını açtı
YEREL HABERLER Teneffüs Park pandemi önlemleri ile kapılarını açtı
Kaymakamı duygulandıran hediye
YEREL HABERLER Kaymakamı duygulandıran hediye
Rüzgarın sürüklediği dolabı durduran marketçi: Arkamı döndüm, bana geliyordu
YEREL HABERLER Rüzgarın sürüklediği dolabı durduran marketçi: Arkamı ...
İcra için işletmeye giden genç avukata dehşeti yaşatan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER İcra için işletmeye giden genç avukata dehşeti ...
Antalya'da fırtına; sera örtüleri uçtu, 18 dönümde ürünler zarar gördü
YEREL HABERLER Antalya'da fırtına; sera örtüleri uçtu, 18 dönümde ...
Antalya’da şiddetli rüzgar çilek seralarının naylonlarını uçurdu Uçan naylonlar buğday tarlalarına zarar verdi
YEREL HABERLER Antalya’da şiddetli rüzgar çilek seralarının ...