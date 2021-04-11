Yol ortasındaki yılanı eliyle yakalayıp, su bidonuna koydu

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ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, yol ortasındaki engerek yılanını görenler, şaşkınlık yaşadı. Bu sırada bir kişi, çıplak elle yılanı kuyruğundan yakalayıp, su bidonuna koydu. Yılan doğaya bırakılırken hayvanın bidona konulduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi 3930 Sokak'ta meydana gledi. Top oynayan çocuklar yol üzerindeki yılanı görünce ailelerine haber verdi. Çocukların haber vermesi üzerine gelen yakınları, yol ortasındaki yılanı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Bir kişi, elindeki çubukla müdahale ettiği engerek yılanını, boş su bidonuna sokmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine bir başkası, çıplak elle kuyruğundan yakaladığı yılanı su bidonuna soktu. Yılan, ardından doğal yaşyamına geri bırakıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA

2021-04-11 13:19:31



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