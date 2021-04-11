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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya Belediyesi ramazan paketlerini dağıtmaya başladı

İHA

Alanya Belediyesi ramazan paketlerini dağıtmaya başladı

Alanya Belediyesi, Ramazan Bereket Paketlerini ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmaya başladı. Pandemi dolayısıyla bu yıl Ramazan ayında daha çok insana ulaşmayı hedeflediklerini belirten Başkan Yücel, "İhtiyaç sahibi ve pandemiden olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın yanında olacağız" dedi.
Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce organize edilen Ramazan yardım paketleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelerin yüzlerini güldürecek. Titizlikle hazırlanan ve temel gıda ürünlerini içeren paketler ilk etapta 4000 aileye ulaştırılacak. 11 araç ve 40 personel işbirliğiyle dağıtımına başlanan paketlerin ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayının ilk üç günü içerisinde ulaştırılması hedefleniyor.
Başkan Yücel: “Alanya belediyesi her zaman vatandaşının yanında”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ramazan paketlerini titizlikle hazırladıklarını ve gerçek ihtiyaç sahiplerini tespit ederek, onlara destek olduklarını söyledi. Başkan Yücel; “Alanya Belediyesi olarak her yıl yaptığımız gibi bu yıl da Ramazan öncesi yardım paketlerimizi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde hazırladık. Önceki yıllardan tespitini yaptığımız ailelerimize ulaştırılacak yardım paketlerimizin dağıtımına bugün itibariyle başladık. Bir haftalık bir süre içerisinde ihtiyaç sahibi bütün ailelere yardımlarını ileteceğiz. Alanya Belediyesi olarak tüm dünya olarak pandemi nedeniyle zor bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Ramazan ayı birlik beraberlik ayıdır, şimdiden tüm Alanya halkının Ramazan ayını kutluyorum” dedi.

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