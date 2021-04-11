Alanyaspor, sahasında 3 puan almak istiyor

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 34. haftasında yarın Yukatel Denizlispor’u konuk edecek. Akdeniz temsilcisi ligin ilk yarısında yenildiği rakibinden bu defa 3 puan almak istiyor.
Süper Lig’in 34. haftasında Alanyaspor sahasında Denizlispor’u konuk edecek. Son haftalarda kötü sonuçlar alan turuncuyeşilli ekip, Denizlispor maçında 3 puan alarak tekrar çıkışa geçmek istiyor. Yarın Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda saat 19.00’da oynanacak maçın hakemliğini Yasin Kol yönetecek.
Ligde 4. randevu
Süper Lig’de iki rakip şuana kadar 3 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların ikisini Alanyaspor, birini ise Denizlispor kazandı. Geçen sezon oynanan iki maçı da turuncu yeşilli ekip kazanırken, bu sezon ligin ilk yarısında oynanan maçı Denizlispor 10’lık skorla kazandı. Akdeniz temsilcisi ligin ilk yarısında yenildiği rakibinden bu defa 3 puan almak istiyor.
Alanyaspor'da sakatlıkları bulunan orta saha oyuncusu Efecan Karaca'nın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Alanyaspor'un Denizli maçı karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: "Serkan Kırıntılı, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Siopis, Tayfur, Salih, Davdison, Babacar.”
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