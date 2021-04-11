Antalya'da güneşli havanın tadını turistler çıkardı

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Semih ERSÖZLERAslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ÜLKENİN büyük bölümünde yağışlı hava etkili olurken, Antalya'da güneşi gören kısıtlamadan muaf turistler sahilde güneşlendi.

Nisan ayıyla hava sıcaklıkları yükselmesine rağmen, son 3 gündür yurdun büyük bölümünde sıcaklıkta düşüş yaşandı, bazı bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Antalya'da ise şiddetli rüzgara rağmen hava sıcaklığı 18 dereceye kadar ulaştı. Güneşli havayı fırsat bilen kısıtlamadan muaf turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline gelerek güneşlendi.

SOKAKLAR SESSİZ

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasına göre kırmızı renk tanımıyla 'çok yüksek riskli iller' arasında yer alan ve vaka sayısı 100 binde 190.44'e ulaşan kentin sokaklarına ise kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu. Kavşaklarda uygulama yapan polis ekipleri, durdurdukları araçlardaki kişilerin izin belgelerini kontrol etti.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERAslı DURAN

2021-04-11 14:12:36



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