Sokak ortasında sırayla dayak cep telefonu kamerasında

Antalya’da bir kişi sokak ortasında iki kişi tarafından tekme tokat ve sopayla darp edildi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz gün, Kepez ilçesine bağlı Varsak Aktoprak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik rahatsızlıkları olduğu ileri sürülen bir kişi, sokak ortasında henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 kişiyle tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışmada karşı taraftaki bir kişi tekme tokat, bir diğeri de genci yere yatırıp sopayla defalarca darp etti.

Çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, üçüncü kişinin ise tüm olan biteni izlediği görüldü.

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