Otoparkta, otomobile tekmeli-sopalı saldırı kamerada (2)

RUS TAMARA'NIN ARACINA SALDIRMIŞ
Antalya Hurma'da bir sitenin otoparkındaki otomobilin camını parçalayıp, tekmeleyerek araca zarar veren kişinin, babasıyla tartışıp, sinirini babasının arkadaşı Rus Tamara Y.'nin (32) otomobilinden çıkaran K.C.A. (24) olduğu belirlendi. 10 yıldır Antalya'da yaşayan Tamara Y., komşularından oturduğu sitenin otoparkındaki otomobiline bir kişinin zarar verdiğini öğrenince olay yerine indi. Tamara Y., otomobilinin cam, far, aynalarını kıran kişinin, arkadaşının oğlu K.C.A. olduğunu görüntülerden görünce ikinci şok yaşadı. Aynı gün Muratpaşa Güzelbağ Mahallesi'ndeki kendi şirketine ait bir servis aracının da aynı şekilde zarar gördüğünü öğrenen Tamara Y., polisi arayarak şikayetçi oldu. Araçların toplam değerinin 550 bin lira olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-04-11 16:10:06
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