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Manavgat Dağ Bisikleti Yarışı'nda şampiyonlar Ukrayna'dan

DHA

Manavgat Dağ Bisikleti Yarışı'nda şampiyonlar Ukrayna'dan


Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA) MANAVGAT Bisiklet Günleri kapsamında düzenlenen, 6 ülkeden toplam 98 sporcunun katıldığı 8'inci Uluslararası Manavgat Dağ Bisikleti MTB Yarışması'nda kadın ve erkek elitlerde birinciliği Ukraynalı sporcular elde etti.
Manavgat Kaymakamlığı himayesinde Manavgat Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Derneği'nin (MASTOB) destekleriyle düzenlenen Manavgat Bisiklet Günleri 8'inci Uluslararası Manavgat Dağ Bisikleti MTB Yarışması Manavgat'ta yapıldı. Atatürk Kültür Merkezi önünden başlayan ve Selekuia Antik Kenti, Oymapınar Barajı ve orman içinde patika yollardan geçerek aynı noktada sona eren yarışmalarda erkek elit, kadın elit, genç erkek, yıldız erkek, master 30+, master 40+ ve master 50+ kategorilerinde Türkiye, Rusya, Ukrayna, Sırbistan, Almanya ve Avusturya'dan toplam 98 sporcu mücadele etti.
Uluslararası gerçekleştirilen 86 kilometrelik parkurda erkek elit kategorisinde şampiyon Ukrayna Milli Takım sporcusu Oleksandr Koniaiev olurken, ikinciliği Rusya Samara Spor Kulübü sporcusu Maxim Gogolev, üçüncülüğü ise Avusturya KTM Pro sporcusu David Schöggl aldı.
Uluslararası 74 kilometrelik kadın elit kategorisinde ise şampiyon Ukrayna Milli Takım sporcusu Iryna Popova olurken, ikinci yine Ukrayna Milli Takımı sporcusu Iryna Shymanska, üçüncü ise Türkiye Dokuz Eylül Üniversitesi sporcusu Esra Kürkçü Akgönül oldu. Elit erkek ve kadın kategorilerinde dereceye girenlere madalyanın yanı sıra para ödülü verildi.
Genç erkekler kategorisinde ilk üç dereceyi de Bisan Bisiklet Takımı sporcuları kazandı. Birinciliği Halil Nezir kazanırken, Davut Duman ikinci, Ersin Akgün ise üçüncü oldu.
Yıldız erkekler kategorisinde Karabük Gençlik sporcusu Arda Topal birinci, yine Karabük Gençlik sporcusu Mehmet Kahraman ikinci, Velespit Spor Kulübü sporcusu Ömer Yüksel ise üçüncü oldu.
Master 30+ kategorisinde Antalya Spor Kulübü sporcusu Ahmet Çetinkaya birinci, İtek Bisiklet Spor Kulübü sporcusu Harun Ömür ikinci, İtek Bisiklet Spor Kulübü sporcusu Mehmet Can Balcı üçüncü oldu.
Master 40+ kategorisinde Antalya Gençlik Spor Kulübü sporcusu Ataman Şekerci birinci, Petkim Spor Kulübü sporcusu Ercüment Boran ikinci, Çarşamba Belediyespor sporcusu Murat Karaca üçüncü oldu.
Master 50+ kategorisinde yarışmayı tamamlayabilen tek sporcu olan Antalya Gençlik Spor Kulübü sporcusu Ali Rıza Fırıncı birinciliğe ulaştı.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇA
2021-04-11 17:36:30

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