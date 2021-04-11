12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs kimlik kontrolünde yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya'nın Aksu ilçesinde hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yapılan kimlik kontrolünde yakalandı.



Olay, Aksu ilçesi Topallı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından kontrolde 25 yaşındaki A.A. isimli şahsın kimlik bilgileri soruldu. Şahsın şüpheli hareketleri üzerine yapılan incelemede A.A. hakkında 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan A.A., Aksu İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.