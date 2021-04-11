Ticari taksi takla attı, sürücünün burnu bile kanamadı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’da hafif ticari araçla çarpışan ticari taksi takla attı. Kazada her iki sürücünün burnu bile kanamadı.

Kaza, Kepez ilçesi Düden Caddesi üzerinde saat 20.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Olur idaresindeki 07 F 1101 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Alp’in kullandığı ticari taksi çarpıştı. Çarpmanın ektisiyle kaldırıma vuran ticari taksi ardından takla atarak ters devrildi. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ekipler gelmeden önce çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkartılan sürücüler, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza sonrası araçlar bölgeden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.