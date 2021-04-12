Otomobil kamyona çarptı: 2 ölü, 2 yaralı (2)

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BİRİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Antalya´nın Korkuteli ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada yaşamını yitirenlerden birinin Mustafa Kaykay olduğu belirlendi. Mustafa Kaykay´ın Antalya'nın Döşemealtı ilçesine bağlı Çığlık Mahallesi´nde oturduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Korkuteli Adem DURMAZ

2021-04-12 01:00:10



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