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Kısıtlamayı ihlal eden tamirci gençler, ortalığı birbirine kattı 'Dur' ihtarını uymayıp onlarca polisi peşine takan gençlerden ‘Sinan’ isimli sürücü yaya olarak kaçmayı başardı, yakalanan diğer genç arkadaşına sitem etti Kovalamacayı görüp korkarak kaçan başka bir genç de, 100 metre gidemeden yakalandı

İHA

Kısıtlamayı ihlal eden tamirci gençler, ortalığı birbirine kattı 'Dur' ihtarını uymayıp onlarca polisi peşine takan gençlerden ‘Sinan’ isimli sürücü yaya olarak kaçmayı başardı, yakalanan diğer genç arkadaşına sitem etti Kovalamacayı görüp korkarak kaçan başka bir genç de, 100 metre gidemeden yakalandı

Antalya’da kısıtlama saatinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan otomobil tamircisi, ortalığı birbirine kattı. Sürücü, yaklaşık 20 dakikalık kovalamaca sonucu otomobilden inip yaya olarak kaçmayı başarırken, kendisi gibi tamirci olan yanındaki arkadaşı kaçtığı sırada yakayı ele verdi. Kovalamaca esnasında yine polisi görüp korkarak yaya olarak kaçan bir diğer genç de 100 metre sonra yakalandı.
Antalya polisini alarma geçiren kovalamaca, Kepez ilçesi Güneş Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Araç tamircisi Mehmet T. (26) ile soy ismi öğrenilemeyen Sinan adlı arkadaşı, işyerinden evlerine 07 D 5430 plakalı araçla geçerken polisi gördü. ‘Dur’ ihtarına uymayan Sinan isimli sürücü, peşine onlarca ekibi taktı. Yaklaşık 20 dakikalık kovalamaca sonucu 6047sokak üzerinde motorize ekipler tarafından önleri kesilen ikili, araçlarından inip yaya olarak kaçmaya başladı. Kısa süre sonra ise kaçan şahıslardan Mehmet T., ekipler tarafından 6009 sokak üzerinde yakalandı.

Kovalamacayı görüp kaçan başka bir genç de yakayı ele verdi
Ekipler kaçan ‘Sinan’ ismindeki otomobil sürücüsünü ararken, bu sırada sokakta bulunan Okan E. (22) ise polis kalabalığını görünce kısıtlama ihlalinden ceza yememek için koşarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri kaçan şahsı önce Sinan ismindeki kişi sanarak peşine düştü. 100 metre kadar kaçabilen Okan E., yine ekiplerce yakalanarak Mehmet Tunç’un yanına getirildi.

“Sinan yüzünden başıma bin ton şey geldi”
Tek eli yunus polisin motosikletine kelepçelenen Mehmet T. ise yakalanan genci tanımadığını söyledi. Arkadaşı Sinan’ı kaçmaması konusunda uyardığını ileri süren Mehmet T., “Dükkandan çıktık. Evimin oraya geliyor, polisten geri geri kaçıyor. ‘Polisler tanıdık sıkıntı yok’ diyorum, ‘ben sana güvenmiyorum’ deyip kaçıyor. ‘Sen niye kaçıyorsun’ diye soruyorum. ‘Ceza yiyeceğiz, sen karışma kaçacağız’ diyor. O kaçtı bir yerlere gitti, bende kaçarken yakalandım. Salağın birine denk gelince benim başıma hep böyle şeyler geliyor. Sinan’ın yüzünden benim başıma bir ton şey geldi” dedi.

Sinan’a mesaj yolladı
Gözaltına alınacağı sırada polislere ‘Ben ceza yersem, o çocuğun cezasını yatarım’ diyen Mehmet T., gazetecilerin kendisine sorduğu arkadaşı Sinan’a da ‘Onu öldüreceğim’ diyerek mesaj yolladı.
Polisin kaçan şüpheliyi arama çalışmaları devam ederken, Mehmet T. ve Okan E.’ye kısıtlamayı ihlal ve maske takmamaktan ceza işlemi uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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