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Antalya OSB’de elektrik tüketimi yüzde 16 arttı OSB Başkanı Ali Bahar: " Sanayici tüm zorluklara rağmen üretmeye devam ediyor"

İHA

Antalya OSB’de elektrik tüketimi yüzde 16 arttı OSB Başkanı Ali Bahar: " Sanayici tüm zorluklara rağmen üretmeye devam ediyor"

Antalya OSB’deki üretim potansiyelinin önemli göstergelerinden biri olan elektrik tüketimi, yılın ilk çeyreğinde geçen yıla oranla yüzde 16 oranında arttı. Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, yaklaşan turizm sezonuna atıfta bulunarak, tüm zorluklara rağmen üretmeye devam eden sanayicilere verilecek en güzel karşılığın, vaka sayılarının minimuma düşürülmesi olacağını söyledi.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi firmaları, pandemi gibi olağanüstü koşulların yaşandığı 2020 yılında, tüm zamanların elektrik tüketim rekorunu kırarak, bir önceki yıla göre yüzde 15’lik bir artışa imza atmıştı. Yakaladıkları başarıyı 2021 yılına taşıyan Antalya OSB sanayicileri, yılın ilk çeyreğinde de yükselişlerini sürdürdü. 2020 yılının ilk 3 ayında 109 milyon 606 bin kWh elektrik tüketen Antalya OSB firmaları, 2021 yılının aynı döneminde 127 milyon 322 bin kWh elektrik tüketerek, ilk çeyrekte yüzde 16,16 dolayında bir artış gerçekleştirdi. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ve birçok iş kolu ile işletmenin kapalı ya da düşük kapasite hizmet vermesi gibi tüketimi, dolayısı da üretimi negatif yönde etkileyen tedbirlerin uygulandığı Ocak ve Şubat aylarını kapsayan dönemde elde edilen bu yükseliş, Antalya’nın pandemi nedeniyle yaşadığı kayıpların telafisine ek bir katkı sağladı.

“Kısıtlamalara rağmen arttı”
Yılın ilk ayında 2020 yılı ortalamasının üstünde bir artışın yaşandığı Antalya OSB’de, ocak ayı elektrik tüketimi 44 milyon 161 bin kWh oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 19,75 artışın yakalandığı Ocak ayında, geçen yıla göre 7 milyon 284 bin kWh daha fazla elektrik tüketildi. Şubat ayında bir önceki aya göre düşüş yaşansa da geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 17,93 artış gerçekleşti. Şubat 2020’deki 33 milyon 578 bin kWh olan elektrik tüketimi, 2021 Şubat’ında 39 milyon 600 bin kWh’a yükseldi. Kısıtlamaların kaldırılıp normalleşme sürecinin başladığı Mart ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 4 milyon 409 bin kWh daha fazla elektrik tüketilerek, yüzde 11,29 oranında bir artış yakalandı. Üç ay toplamında 127 milyon 322 bin kWh elektrik tüketilen Antalya OSB’de, bir önceki yılın ilk çeyreğine oranla yüzde 16,16’lık bir artışa imza atıldı.

“Antalya’nın kırmızıdan maviye dönmesi büyük önem arz ediyor”
Antalya’nın var gücüyle ülkesine ve milletine hizmet ettiğini belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, artan vaka sayılarına dikkat çekerek vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu. Vaka sayılarının Ramazan ayı sonuna kadar minimuma düşürülmesi gerektiğini, aksi halde turizm sektörü ile birlikte turizm tedarikçisi 50’den fazla sektörün bu durumdan olumsuz bir şekilde etkileneceğini aktaran Başkan Bahar, “Elektrik tüketimi, OSB’lerin üretim potansiyelini gözler önüne seren, çok önemli bir kriterdir. Şükürler olsun, Bölgemizin elektrik tüketimi, dolayısıyla da üretim potansiyeli pandemiye rağmen her geçen gün artmaktadır. Sanayicilerimiz ve çalışanlarımız pandemi gibi olağanüstü koşullarda dahi var güçleri ile çalışıp üretmeye, ülkesine ve milletine katkı sağlamaya devam etmektedir. Üretimin kesintiye uğramadan devam etmesinde, aşılama önemli bir etkendir. Bölge çalışanlarımıza aşılamada öncelik tanınması, kent ekonomisine ve sürdürülebilirliğe yapılacak pozitif bir dokunuş olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca sanayicilerimizin ve çalışanlarımızın gösterdiği özveriye Antalya olarak vereceğimiz en güzel karşılık, tedbir ve kurallara uyarak vaka sayılarını hızlı bir şekilde minimuma düşürmek olacaktır. Çünkü Ramazan Bayramı ile başlaması ön görülen turizm sezonu için vaka sayılarımızın hızlı bir şekilde düşmesi, Antalya’nın kırmızıdan maviye dönmesi büyük bir önem arz etmektedir. Sanayi ve tarım üretimimiz günden güne artsa da Antalya’nın lokomotif sektörü turizmdir ve de ne Antalya’nın, ne turizm sektörünün ne de turizm tedarikçisi diğer sektörlerin bir yılı daha kayıplarla geçirecek gücü ve takati kalmamıştır. Herkes, önce kendisinin ve ailesinin sağlığı ve refahı için, kural ve tedbirlere uymalı, Antalya’nın başarılı bir turizm sezonu geçirmesi için elinden gelen gayreti göstermelidir. Bu bir vatandaşlık görevidir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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