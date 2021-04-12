Antalyaspor’da Naldo 1 attı, 3 getirdi

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FT Antalyaspor’da başarılı defans oyuncusu attığı ilk golde takımına deplasmanda 3 puan getirdi.

Süper Lig’in 34. haftasında FT Antalyaspor deplasmanda karşılaştığı HK Kayserispor’u 10 mağlup etti. Hafta içi sahasında DG Sivasspor’a 42 yenilmenin üzüntüsünü yaşayan kırmızıbeyazlılar, Kayserispor maçından puan ya da puanlar hedefliyordu. Zorlu karşılaşmada Antalyaspor’da galibiyeti getiren gol 45. dakikada defans oyuncusu Naldo’dan geldi. Naldo, bu sezonki ilk golünde takımına 3 puan getirmiş oldu. Sezon başında kırmızıbeyazlı takıma katılan Naldo, maç eksikliklerini tamamlamasının ardından kadronun vazgeçilmezlerinden oldu.

Bu sonuçla Antalyaspor, deplasmanda Süper Lig’in 22. haftasındaki Gençlerbirliği karşılaşmasından ardından 7 maç sonra galibiyetle tanıştı. Kırmızıbeyazlılar üst üstte 2 mağlubiyet sonrası aldığı galibiyetle, puanını 42’ye yükselterek ligde 11. sıraya çıktı.

Güney ekibi ligin 35. haftasında cuma günü saat 19.00’da Çaykur Rizespor’u ağırlayacak.

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