Koronavirüs tatilcinin alışkanlıklarını değiştirdi

Alparslan ÇINARNamık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA) KORONAVİRÜS, yerli ve yabancı tatilcinin 'tatil' anlayışını değiştirdi. Önceden açık büfe restoran, her şey dahil sistem, kapalı mekandaki konser, bar, disko, havuzlar sorulurken, yeni dönemle birlikte tatilciler en çok koronavirüs önlemleri, izole tatili, kendisine ait havuz, bahçe ve alakart restoranı sorar oldu. Tatilci, pandeminin belirsizliği nedeniyle daha kısa vadeli rezervasyona yöneldi. Tesisler ise tatilcilere daha güvenli tatil sunmak için fiziki birçok değişikliğe gitti.

Her yıl milyonlarca turist ağırlayan turizmin başkenti Antalya, geçen yılı koronavirüs gölgesinde tamamladı. Kentteki 5 yıldızlı oteller 'güvenli turizm' sertifikası alarak yerli ve yabancı tatilcilere sağlıklı ve güvenli tatili vaat etti. Koronavirüs gölgesinde geçen 2020 sezonunda 4 milyona yakın turisti ağırlayan kent, yeni sezon için de hazırlıklarını tamamladı.

TATİL ANLAYIŞI DEĞİŞTİ

Tesisler, tatilcilere daha güvenli tatili sunmak için fiziki birçok değişikliğe gitti. Bu sezon daha çok açık alanların rağbet göreceğini öngören tesis yöneticileri, tatilcilerin kapalı mekan yerine daha çok açık alanlarda vakit geçirebileceği aktiviteler oluşturuyor.

ERKEN REZERVASYON AZALDI

Pandemiyle birlikte değişen alışkanlıklardan biri de tatil planı oldu. Tatilciler pandemi öncesinde kış mevsiminden yazın tatil yapacakları destinasyonu ve tatil süresini planlayıp erken rezervasyon yaparken, yeni dönemle birlikte her an değişen pandemi koşulları nedeniyle kısa süreli rezervasyona yöneldi.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı 5 yıldızlı otellerin bulunduğu Belek bölgesindeki tesislerde, bugünlerde rezervasyon hareketliliği yaşanıyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu üyesi ve Regnum Carya Golf & SPA Resort Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Üstertuna, 2020 yılında pandemi olmasaydı çok güzel bir sezon geçirileceğini öngördüklerini, ancak tam tersinin yaşandığını söyledi. Turizmcilerin krizlere alışkın olması nedeniyle pandemiyi de soğukkanlılıkla karşıladığını ifade eden Üstertuna, kendi otellerini kapatmadıklarını ve misafirlere hizmet vermeye devam ettiklerini anlattı. Alışkanlıkların değiştiğini ve tatilcilerin artık erken rezervasyonu pek düşünmediğini kaydeden Üstertuna, "Erken rezervasyonda azalma var. Belirsizliğin getirmiş olduğu bir durum. Çok fazla kapanan destinasyon var. İptal ettiği uçak biletinin parasını alamaması gibi sebeplerden dolayı son dakikaya ya da çok yakın zamana kadar bekliyor artık tatilci. Bu da otelcinin önünü daha az görmesine neden oluyor. Şu an itibariyle otellerde rezervasyon doluluk oranı yüzde 40" dedi.

Gün aşırı koronavirüsle ilgili denetimlerden geçtiklerini belirten Üstertuna, bundan rahatsızlık duymadıklarını, rehavete kapılmanın önüne geçmek adına bir anlamda iyi olduğunu da söyledi. İnsanların artık daha izole tatil istediğini belirten Üstertuna, "Çok fazla insan içine girmeden. Büfeden almak yerine alakart restoranları tercih etmeye başladı. Restoranlarımızın kapasiteleri artık zorlanıyor. Açık büfe daha az tercih ediliyor. Bahçesi olan, dış alanları uygun olan yerler tercih ediliyor" dedi.

YERLİ TURİST SAYISI ARTTI

Yurt dışı tatil destinasyonlarının pandemi nedeniyle birçoğunun kapanması nedeniyle bu yıl ilk defa yerli turistin de iç piyasadaki tesislere ağırlıklı yöneldiğini belirten Üstertuna, yerli turist sayısının arttığını kaydetti. Bu yıl yine turizm sektörünün lokomotif milletinin Ruslar olduğunu belirten Üstertuna, "Oteller sezonun yoğun olduğu dönemlerde rezervasyon açısından yüzde 80'leri görebilir. Yerli turist de yurt dışına gidemediği için yurt içindeki lokasyonları değerlendirecek. Bu da bütün otellerde bir yansıma buldu. Daha az Türk misafir kabul eden otellerde bile sayı arttı. Bizde dahi normal zamanlarda yüzde 7 olan Türk misafir oranı 2'ye katlandı. İç pazarın da ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Bahçesi, açık alanları büyük olan oteller bu dönemde avantajlı" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINARNamık Kemal KILINÇ

2021-04-12 11:07:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.