Koronavirüs tatilcinin alışkanlıklarını değiştirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronavirüs tatilcinin alışkanlıklarını değiştirdi

DHA

Koronavirüs tatilcinin alışkanlıklarını değiştirdi


Alparslan ÇINARNamık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA) KORONAVİRÜS, yerli ve yabancı tatilcinin 'tatil' anlayışını değiştirdi. Önceden açık büfe restoran, her şey dahil sistem, kapalı mekandaki konser, bar, disko, havuzlar sorulurken, yeni dönemle birlikte tatilciler en çok koronavirüs önlemleri, izole tatili, kendisine ait havuz, bahçe ve alakart restoranı sorar oldu. Tatilci, pandeminin belirsizliği nedeniyle daha kısa vadeli rezervasyona yöneldi. Tesisler ise tatilcilere daha güvenli tatil sunmak için fiziki birçok değişikliğe gitti. 
Her yıl milyonlarca turist ağırlayan turizmin başkenti Antalya, geçen yılı koronavirüs gölgesinde tamamladı. Kentteki 5 yıldızlı oteller 'güvenli turizm' sertifikası alarak yerli ve yabancı tatilcilere sağlıklı ve güvenli tatili vaat etti. Koronavirüs gölgesinde geçen 2020 sezonunda 4 milyona yakın turisti ağırlayan kent, yeni sezon için de hazırlıklarını tamamladı.
TATİL ANLAYIŞI DEĞİŞTİ
Tesisler, tatilcilere daha güvenli tatili sunmak için fiziki birçok değişikliğe gitti. Bu sezon daha çok açık alanların rağbet göreceğini öngören tesis yöneticileri, tatilcilerin kapalı mekan yerine daha çok açık alanlarda vakit geçirebileceği aktiviteler oluşturuyor.
ERKEN REZERVASYON AZALDI
Pandemiyle birlikte değişen alışkanlıklardan biri de tatil planı oldu. Tatilciler pandemi öncesinde kış mevsiminden yazın tatil yapacakları destinasyonu ve tatil süresini planlayıp erken rezervasyon yaparken, yeni dönemle birlikte her an değişen pandemi koşulları nedeniyle kısa süreli rezervasyona yöneldi.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı 5 yıldızlı otellerin bulunduğu Belek bölgesindeki tesislerde, bugünlerde rezervasyon hareketliliği yaşanıyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu üyesi ve Regnum Carya Golf & SPA Resort Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Üstertuna, 2020 yılında pandemi olmasaydı çok güzel bir sezon geçirileceğini öngördüklerini, ancak tam tersinin yaşandığını söyledi. Turizmcilerin krizlere alışkın olması nedeniyle pandemiyi de soğukkanlılıkla karşıladığını ifade eden Üstertuna, kendi otellerini kapatmadıklarını ve misafirlere hizmet vermeye devam ettiklerini anlattı. Alışkanlıkların değiştiğini ve tatilcilerin artık erken rezervasyonu pek düşünmediğini kaydeden Üstertuna, "Erken rezervasyonda azalma var. Belirsizliğin getirmiş olduğu bir durum. Çok fazla kapanan destinasyon var. İptal ettiği uçak biletinin parasını alamaması gibi sebeplerden dolayı son dakikaya ya da çok yakın zamana kadar bekliyor artık tatilci. Bu da otelcinin önünü daha az görmesine neden oluyor. Şu an itibariyle otellerde rezervasyon doluluk oranı yüzde 40" dedi.
Gün aşırı koronavirüsle ilgili denetimlerden geçtiklerini belirten Üstertuna, bundan rahatsızlık duymadıklarını, rehavete kapılmanın önüne geçmek adına bir anlamda iyi olduğunu da söyledi. İnsanların artık daha izole tatil istediğini belirten Üstertuna, "Çok fazla insan içine girmeden. Büfeden almak yerine alakart restoranları tercih etmeye başladı. Restoranlarımızın kapasiteleri artık zorlanıyor. Açık büfe daha az tercih ediliyor. Bahçesi olan, dış alanları uygun olan yerler tercih ediliyor" dedi.
YERLİ TURİST SAYISI ARTTI
Yurt dışı tatil destinasyonlarının pandemi nedeniyle birçoğunun kapanması nedeniyle bu yıl ilk defa yerli turistin de iç piyasadaki tesislere ağırlıklı yöneldiğini belirten Üstertuna, yerli turist sayısının arttığını kaydetti. Bu yıl yine turizm sektörünün lokomotif milletinin Ruslar olduğunu belirten Üstertuna, "Oteller sezonun yoğun olduğu dönemlerde rezervasyon açısından yüzde 80'leri görebilir. Yerli turist de yurt dışına gidemediği için yurt içindeki lokasyonları değerlendirecek. Bu da bütün otellerde bir yansıma buldu. Daha az Türk misafir kabul eden otellerde bile sayı arttı. Bizde dahi normal zamanlarda yüzde 7 olan Türk misafir oranı 2'ye katlandı. İç pazarın da ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Bahçesi, açık alanları büyük olan oteller bu dönemde avantajlı" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINARNamık Kemal KILINÇ
2021-04-12 11:07:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalyaspor’da Naldo 1 attı, 3 getirdi
YEREL HABERLER Antalyaspor’da Naldo 1 attı, 3 getirdi
(Güncelleme) Antalya'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER (Güncelleme) Antalya'da otomobil kamyona arkadan ...
Antalya OSB’de elektrik tüketimi yüzde 16 arttı OSB Başkanı Ali Bahar: " Sanayici tüm zorluklara rağmen üretmeye devam ediyor"
YEREL HABERLER Antalya OSB’de elektrik tüketimi yüzde 16 arttı OSB ...
Çölyak hastası pastane sahibi, glutensiz lahmacun yaptı
YEREL HABERLER Çölyak hastası pastane sahibi, glutensiz lahmacun ...
Kısıtlamayı ihlal eden tamirci gençler, ortalığı birbirine kattı 'Dur' ihtarını uymayıp onlarca polisi peşine takan gençlerden ‘Sinan’ isimli sürücü yaya olarak kaçmayı başardı, yakalanan diğer genç arkadaşına sitem etti Kovalamacayı görüp korkarak kaçan başka bir genç de, 100 metre gidemeden yakalandı
YEREL HABERLER Kısıtlamayı ihlal eden tamirci gençler, ortalığı ...
Kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı (3)- Yeniden
YEREL HABERLER Kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 ...
Otomobil kamyona çarptı: 2 ölü, 2 yaralı (2)
YEREL HABERLER Otomobil kamyona çarptı: 2 ölü, 2 yaralı (2)
Otomobil kamyona çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil kamyona çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Antalya'da apartman sakinlerini sokağa döken yangın Apartman dairesinde çıkan yangın korkuturken, dairedeki yaşlı çift komşuları tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Antalya'da apartman sakinlerini sokağa döken ...
Antalya'da trafik kazası: 2 ölü, 2 ağır yaralı Otomobil aynı yönde seyir halinde olan kamyona arkadan çarptı
YEREL HABERLER Antalya'da trafik kazası: 2 ölü, 2 ağır ...
Yangından komşusu kurtardı
YEREL HABERLER Yangından komşusu kurtardı
Takla atan taksiden burnu kanamadan çıktı
YEREL HABERLER Takla atan taksiden burnu kanamadan çıktı
Ticari taksi takla attı, sürücünün burnu bile kanamadı
YEREL HABERLER Ticari taksi takla attı, sürücünün burnu bile ...
12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs kimlik kontrolünde yakalandı
YEREL HABERLER 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs ...
Hemşinspor 3 Bant Bilardo 1. Lig Play Off 'ta Türkiye Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Hemşinspor 3 Bant Bilardo 1. Lig Play Off 'ta Türkiye ...
Sokak ortasında darp edilen kişinin bu defa vatandaşlara saldırırken görüntüleri ortaya çıktı Gencin çevredekilere ağaç dalıyla saldırdığı ve elinde alkol kutusuyla müzik eşliğinde oynadığı görüldü
YEREL HABERLER Sokak ortasında darp edilen kişinin bu defa ...
Evi yanan Ganalı genci, kız arkadaşı sarılarak teselli etti
YEREL HABERLER Evi yanan Ganalı genci, kız arkadaşı sarılarak ...
Yangın sonrası Ganalı arkadaşını sarılarak böyle teselli etti Yangın sebebiyle sokağa dökülen vatandaşlar Covid-19 önlemlerini hiçe saydı
YEREL HABERLER Yangın sonrası Ganalı arkadaşını sarılarak böyle ...
Manavgat Dağ Bisikleti Yarışı'nda şampiyonlar Ukrayna'dan
YEREL HABERLER Manavgat Dağ Bisikleti Yarışı'nda şampiyonlar ...
Antalya’da karda şarampole yuvarlanan aracı vatandaşlar kurtardı
YEREL HABERLER Antalya’da karda şarampole yuvarlanan aracı ...
'İlk aşı sonrası virüse yakalananlara, 28 gün sonra ikinci doz yapılmayacak'
YEREL HABERLER 'İlk aşı sonrası virüse yakalananlara, 28 gün sonra ...
Yere yatırdıkları kişiyi sopayla dövdüler
YEREL HABERLER Yere yatırdıkları kişiyi sopayla dövdüler
Otoparkta, otomobile tekmeli-sopalı saldırı kamerada (2)
YEREL HABERLER Otoparkta, otomobile tekmeli-sopalı saldırı kamerada ...
Manavgat’ta çekek yerindeki 2 tekne alev alev yandı Teknede bulunanlar, vatandaşların bağırmaları üzerine tekneden son anda atlayıp kurtuldu
YEREL HABERLER Manavgat’ta çekek yerindeki 2 tekne alev alev ...