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Kazını kümeste asılı buldu, komşusunu suçladı

DHA

Kazını kümeste asılı buldu, komşusunu suçladı


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde, kümes içerisinde kazlarından birini boynundan iple asılmış halde bulan İbrahim Yıldırım (45), husumetlisi olduğu komşusu tarafından hayvanın telef edildiğini ileri sürdü. Yıldırım, "Bize bir şey yapamadığı için gözdağı vermek istiyor. Diğer hayvanlarıma da bir şey yapmasından korkuyorum" dedi.
Olay, Döşemealtı ilçesi Aşağıoba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İbrahim Yıldırım ile komşusu arasında, çöp konteyneri ile beslediği tavuk ve kazlardan dolayı husumet oluştu. Geçen cumartesi günü sabah saatlerinde hayvanlarını beslemek için kümese gelen Yıldırım, bir kazının boynundan iple asılarak telef edildiğini gördü. Neye uğradığını şaşıran Yıldırım, jandarmaya şikayetçi oldu.
'BİZE BİR ŞEY YAPAMADIĞI İÇİN HAYVANLARIMA YAPIYOR'
Hayvanını telef edenin komşusu olduğunu ileri süren Yıldırım, "Cumartesi sabah kalktığımda kazı burada asılı şekilde buldum. Komşumun yaptığından şüpheleniyorum. Böyle canilere, böyle vicdansız insanlara aman vermeyelim. Diğer hayvanlarıma da bir şeyler yapacak diye korkuyorum. Gece gündüz uyku tutmuyor. En sonunda kamera taktırmaya karar verdim. Bize bir şey yapamadığı için hayvanlarıma yapıyor. Gözdağı vermek istiyor" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2021-04-12 11:30:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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