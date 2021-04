Muratpaşa Belediyesi Ramazan'a hazır

Muratpaşa Belediyesi, yarın başlayacak Ramazan ayı boyunca mahallerde pide dağıtımının yanı sıra, iftar saatinde evinde olamayan esnafa da iftar paketleri ulaştıracak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yarın başlayacak Ramazan ayı dolayısıyla tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi. Muratpaşa Belediyesi olarak, dayanışmanın ve paylaşmanın vesilesi Ramazan ayını geçmiş yıllarda mahallelerde kurulan iftar soflarında bir ve beraber olarak idrak ettiklerini söyleyen Başkan Uysal, ilk kez geçen yıl Covid19 nedeniyle bu sofraları kuramadıklarını belirtti. Başkan Uysal, bu yıl da aynı koşulların devam ettiğini söyledi.

Başkan Uysal, dayanışmanın ve paylaşmanın ayında, bu yıl ihtiyacı olan ilçe sakinlerine, Ramazan pidesi ulaştıracaklarını söyledi. Başkan Uysal, bununla birlikte iftar saatinde evinde olamayan esnafa da iftar paketi dağıtacaklarını dile getirirken belediye aşevinin ihtiyaç sahiplerine her gün sıcak yemek ulaştırmaya devam edeceğini, gıda desteklerinin süreceğini belirtti.

Muratpaşa Belediyesi Ramazan ayı boyunca 220 bin pide dağıtacak. Pideler, Antalya Fırıncılar Odası’yla birlikte yapılan çalışan sonucunda ilçedeki fırınlardan alınacak. Pide dağıtımı, Yenigöl, Güzelbağ, Ermenek, Yeşilova, Tarım, Kırcami, Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Kızıltoprak, Yenigün, Yüksekalan, Etiler, Konuksever, Kızılarık, Sedir, Dutlubahçe, Cumhuriyet mahallelerinde belirlenen noktalardan hafta içi her gün dağıtılacak.

Bununla birlikte, her gün değişecek bir ana noktadan da dağıtım yapılacak. Ramazan’ın ilk günü için Aydın Kanza Parkı ana dağıtım noktası olarak belirlendi. Ayrıca, esnaf için iftariyelik dağıtımı da yarın Çallı Kavşağı Güllük PTT arasında gerçekleştirilecek.

