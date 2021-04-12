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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir’den çevrimiçi Ramazan etkinlikleri

İHA

Büyükşehir’den çevrimiçi Ramazan etkinlikleri

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan heyecanını çevrimiçi etkinliklerle evlere taşıyor. Ramazan ayı boyunca gölge tiyatro, kukla yapımı ve tiyatrosu, konserler, masal anlatımları gibi özel etkinlikler Antalyalılarla buluşacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Ramazan ayında çevrimiçi etkinliklerle dolu özel program hazırladı. Bu kapsamda, pandemi sürecinde sahnelerden uzak kalan özel tiyatroların oluşturduğu Antalya Özel Tiyatrolar Birliği’nin oyun ve gösterileri Ramazan ayı boyunca çevrim içi olarak Antalyalılarla buluşacak. Böylece tiyatrolara destek de olunacak.

Etkinlikler çevrimiçi olacak
Düşevi Tiyatro, Beyoğlu Sanat, Tiyatro Fayton, Mavi Bisiklet, Kırmızı Kalem, Penguen Sanat tiyatro grupları, gölge oyunları, HacivatKaragöz, illüzyon gösterileri, kukla etkinlikleri, Aşık ile Maşuk Dans gösterileri, Yörük aşık atışması, Kavuklu ve Pişekar, Ramazana özel direkler arası gösterileri, semazen gösterisi gibi etkinlikler bir ay boyunca Antalyalılara keyifli saatler yaşatacak.
Ayrıca Ramazan özel direklerarası müzikleri konseri düzenlenecek. Nihavend Longa, Şehnaz Longa, Üsküdar’a Giderken, Ruha İşleyen Nağmeler, Alaturka Şarkılar, Anadolu’nun sevilen türküleri, eskimeyen özel şarkılar Antalyalıları geçmişe götürecek.

Sosyal medyadan yayınlanacak
Etkinlikler 1 ay boyunca her gün Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları ve ABB TV’den saat 18.00’de yayınlanacak. Ramazan programı ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Böcek’in talimatıyla zor günler geçiren ve seyircisiyle buluşamayan özel tiyatrolara ekonomik yönden de destek sağlanacak.

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