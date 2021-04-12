Alanyaspor’da Salih Uçan şoku

"Biden, en az mülteci kabul eden başkan olabilir"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig’in 34. haftasında sahasında bugün Yukatel Denizlispor’u karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor’dan yapılan açıklamada başarılı orta saha oyuncusu Salih Uçan’ın sakatlandığı ve kadroda yer almayacağı belirtildi.

Süper Lig’in 34. haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde bugün saat 19.00’da Yukatel Denizlispor’u ağırlayacak. Karşılaşmaya saatler kala Akdeniz ekibinden yapılan yazılı açıklamada sakatlığı bulunan kaptan Efecan Karaca’nın bireysel idmanlara başladığı, oyuncu Salih Uçan’ın ise antrenmanda sakatlanması nedeniyle kadroda yer almayacağı aktarıldı.

Klüpten açıklama

Kulüpten yapılan açıklamada, “Uyluk kasındaki yırtık nedeniyle gördüğü tedavisi tamamlanan takım kaptanımız Efecan Karaca, kondisyoner eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Antrenmanda uyluk bölgesinden sakatlanan futbolcumuz Salih Uçan’ın tedavisine ise sağlık ekibimiz tarafından başlandı” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.