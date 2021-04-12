Son 3 haftada 3 okul protokolü Eğitime destek hız kesmeden devam ediyor

Kepez ilçesinde yapılacak olan uygulama merkezi için Vali Ersin Yazıcı, hayırsever Yılmaz Önder ile protokol imzaladı.

Vali Ersin Yazıcı başkanlığında Antalya Valiliğinde düzenlenen protokol törenine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve hayırsever Yılmaz Önder katıldı. İmzalanan protokolle Kepez İlçesi Kültür Mahallesi’nde bulunan Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesine uygulama merkezi yaptırılacak. Uygulama merkezine “Hüseyin – Hanife Önder” ismi verilecek.

Hayırsever Önder’i tebrik ederek sözlerine başlayan Vali Yazıcı; “Gönlü güzel hayırseverimizi bu örnek davranışından dolayı kutluyorum. Bu iş en başta gönül işi. Gönlünde olmadıktan sonra paranın bir önemi yok. Allah sizlerden razı olsun. Hayrınızı kabul etsin.” dedi.



Son 3 Haftada 3 Protokol

Antalya’daki hayırseverlerin eğitime desteklerinin hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Vali Yazıcı; “Son 3 haftada 3 protokol imzaladık. Gerçekten eğitime yapılan bu yatırımlar çok önemli. Çünkü geleceğimizin eğitime verdiğimiz önemle şekilleneceğini biliyoruz. Bu yüzden eğitim olmazsa olmazımız. Gençlerimize ne kadar yatırım yaparsak, o kadar geleceğimize yatırım yapmış oluruz.” diye konuştu.Protokolde konuşan hayırsever Önder, en büyük temennisinin vatana ve millete hayırlı gençler yetiştirmek olduğunu ve bu konuda her zaman desteğe hazır olduğunu ifade etti.

Hayırsever Yılmaz Önder’in daha önce de örnek projelere imza attığını belirten Hakan Tütüncü, özellikle yardımseverlik konusunda örnek bir kişilik olduğunu dile getirdi.

İmzalanan protokolün Kepez ve Antalya adına hayırlı olmasını dileyen Vali Yazıcı, hayırsevere örnek davranışından dolayı teşekkür edip hayırlarının devamını diledi.

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