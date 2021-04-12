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Bu yılki fitre miktarı 28 TL olarak belirlendi Yeni Antalya Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya göreve başladı

İHA

Bu yılki fitre miktarı 28 TL olarak belirlendi Yeni Antalya Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya göreve başladı

Ataması kısa bir süre önce yapılan Antalya Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, makamında basın mensuplarını ağırladı. Korona virüs sebebi ile bu yılki Ramazan kısıtlamaları hakkında konuşan Yalçınkaya, Kur’anı Kerim ile şifa, oruç ile sıhhat, namaz ile huzur bulup, zekat ile derman olalım” dedi.
Görevine yeni atanan Antalya İl Müftüsü, makamında basın mensuplarını ağırladı. Ramazan ve korona virüsü gündemine alan Antalya Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, ramazan ayında alınan tedbirlerden bahsederken, bu yıl alınan kararla fitre miktarının 28 TL olduğunu belirtti. Yalçınkaya, ayrıca Ramazan ayında korona virüse yakalananların iyileştikten sonra oruç tutabileceğini söyleyen Yalçınkaya, pandemi sebebi ile bu yıl camilerde teravih namazı kılınmayacağını hatırlattı.

“Korona virüsten dolayı sıkıldığımız, bunaldığımız günler Ramazan ayında şifa olacaktır”
Ramazan ayının şifa olacağını belirten Antalya Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, “Ramazan, eğitim ve yardımlaşma ayıdır. Korona virüsten dolayı sıkıldığımız, bunaldığımız günler Ramazan ayında şifa olacaktır. Camilerimizde teravih namazlarını kılamayacağız. Sadece yatsı namazları kılınabilecek. Evlerimizi, mescit haline getirip teravih namazlarını evlerde kılalım. Bu sayede evimiz bereketlenmiş olur. İnsan, teşekkürünü namazda yapar. İnşallah zekatlarımız, malımızdaki kirleri arındıracak ve bizi toplum olarak bütünleştirecek. Yardıma muhtaç olanlarla, yardım etme imkanı olanlarla Ramazan köprü görevi görecek. Ramazan, bize mutluluğu getirecek. Ramazanda yapacağımız dualar ile Allah bizlere bu hastalıktan kurtarmayı nasip etsin” diye konuştu.

“Fitre bu ramazan ayında 28 TL”
Bu yılkı fitre miktarının 28 TL olduğunu belirten Yalçınkaya, “İslam, insana üstesinden gelemeyeceği şeyi yüklemez. Kronik dediğimiz, sürekli bir hastalık yaşayan şeker, tansiyon hastaları gibi vatandaşlarımız oruç tutamayacaktır. Bu vatandaşlar, fidye vereceklerdir. Fitre bu ramazan ayında 28 TL olarak belirlendi. 30 gün düşünürsek yaklaşık 840 TL gibi bir karşılığı oluyor. Bu sürekli hastalığı olanlar için. Geçici hastalığı olanlar, Ramazan orucu tutmaz iyileşince tutar. Yani korona virüse yakalananlar, beslenmelerine dikkat etmeli iyileştikleri zaman oruç tutmalılar” şeklinde konuştu.

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