Kaş Belediyesi'nden saha personeline tek tip kıyafet uygulaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaş Belediyesi'nden saha personeline tek tip kıyafet uygulaması

İHA

Kaş Belediyesi'nden saha personeline tek tip kıyafet uygulaması

Kaş Belediyesi, sahada hizmet veren çalışanları için tek tip kıyafet uygulaması başlattı.
Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, sahada aktif çalışan personele yönelik tek tip kıyafet uygulamasıyla daha kurumsal ve düzenli çalışma hedeflendiğini söyledi.
Kaş Belediyesinin, çalışanlarının her daim yanında olduğunu belirten Başkan Ulutaş, “Çalışma şekillerinin, kılık kıyafetlerinin düzenlenmesinde belirli bir standart çalışma getiriyoruz. Burada çalışan personellerimizin ücretlerinin daha iyi olması, kıyafetlerinin standartı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi noktasında elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da ürettiği 'doktor balıkları' ihraç etmeye başladı
YEREL HABERLER Antalya'da ürettiği 'doktor balıkları' ihraç etmeye ...
AÜ Ahşap Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi üniversitelere örnek oluyor
YEREL HABERLER AÜ Ahşap Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi ...
Aytemiz Alanyaspor'da Salih Uçan sakatlandı
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor'da Salih Uçan sakatlandı
Bu yılki fitre miktarı 28 TL olarak belirlendi Yeni Antalya Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya göreve başladı
YEREL HABERLER Bu yılki fitre miktarı 28 TL olarak belirlendi Yeni ...
Babba Media Kurucusu İsmail Tilaver: “Tik Tok yeni starlar ortaya çıkarıyor”
YEREL HABERLER Babba Media Kurucusu İsmail Tilaver: “Tik Tok yeni ...
Bayi toplantısında sosyal mesafesiz maskesiz eğlence Antalya'da otelde korona virüs tedbirleri unutuldu
YEREL HABERLER Bayi toplantısında sosyal mesafesiz maskesiz ...
Hem yakalandı hem çaldıkları imitasyon çıktı
YEREL HABERLER Hem yakalandı hem çaldıkları imitasyon çıktı
Alanya'da kısıtlamayı ihlal eden kişilere ceza yağdı
YEREL HABERLER Alanya'da kısıtlamayı ihlal eden kişilere ceza yağdı
Emlak beyanı protokolle elektronik ortama taşındı
YEREL HABERLER Emlak beyanı protokolle elektronik ortama taşındı
Kaybettiği parasını zabıta kiplerinden teslim aldı
YEREL HABERLER Kaybettiği parasını zabıta kiplerinden teslim aldı
Karnının iki tarafında da kalp şekli bulunan kuzu şaşırtıyor
YEREL HABERLER Karnının iki tarafında da kalp şekli bulunan kuzu ...
Kadına yönelik şiddet olayları bir önceki yılın ilk 3 ayına göre yüzde 18 azaldı
YEREL HABERLER Kadına yönelik şiddet olayları bir önceki yılın ilk 3 ...
12 gündür kayıp Ahmet hemşire, Kapuz Kanyonu'nda aranıyor
YEREL HABERLER 12 gündür kayıp Ahmet hemşire, Kapuz Kanyonu'nda ...
Kaş’ta 80 km’lik ana hatta bakım
YEREL HABERLER Kaş’ta 80 km’lik ana hatta bakım
Son 3 haftada 3 okul protokolü Eğitime destek hız kesmeden devam ediyor
YEREL HABERLER Son 3 haftada 3 okul protokolü Eğitime destek hız ...
Alanyaspor’da Salih Uçan şoku
YEREL HABERLER Alanyaspor’da Salih Uçan şoku
Büyükşehir’den çevrimiçi Ramazan etkinlikleri
YEREL HABERLER Büyükşehir’den çevrimiçi Ramazan etkinlikleri
Antalya’da “Narkorehber'ler” uyuşturucuyla mücadeleyi anlatıyor 4 ayda 5 bin 142 kişiye, uyuşturucu tehdidi ve mücadelesini anlattılar
YEREL HABERLER Antalya’da “Narkorehber'ler” uyuşturucuyla mücadeleyi ...
Alanya Belediyesi camide yenileme çalışması başlattı
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi camide yenileme çalışması başlattı
Refüjde taşlı- yumruklu kavga kamerada
YEREL HABERLER Refüjde taşlı- yumruklu kavga kamerada
Ana okulu öğrencilerine polislik mesleğini anlattılar
YEREL HABERLER Ana okulu öğrencilerine polislik mesleğini anlattılar
Şüpheli araçtan minyatür sera ve kenevir tohumu çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli araçtan minyatür sera ve kenevir tohumu çıktı
BAGEV Başkanı Çetin: " Kenti, köyü geliştirmeden turizmi geliştiremeyiz " BAGEV Genel Kurulu yapıldı
YEREL HABERLER BAGEV Başkanı Çetin: " Kenti, köyü geliştirmeden ...
Kısıtlamada 'kaçmayalım' dediği arkadaşı kaçtı, o yakalandı
YEREL HABERLER Kısıtlamada 'kaçmayalım' dediği arkadaşı kaçtı, o ...