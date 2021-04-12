Antalya'da ürettiği 'doktor balıkları' ihraç etmeye başladı



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da girişimci Mehmet Akbaş; sedef, egzama ve birçok cilt hastalığının tedavisinde kullanılan doktor balıklar `Garra Rufa'nın ihracatına başladıklarını söyledi. Bu balıkların sağlık turizmine de katkı sağladığını aktaran Akbaş, "Antalya'da belirli turistik alanlarda kullanılıyor. Ülkemize hem turist çekiyoruz hem de ülkemizdeki bir ürünü ihraç ediyoruz" dedi.

Girişimci Mehmet Akbaş, 'doktor balıklar' olarak bilinen Garra Rufa balıklarını, 3 yıldır Antalya'daki tesislerinde ürettiklerini anlattı. Tesiste ilk olarak balıkları kuluçkada yumurtlatarak üremelerini sağladıklarını ve boyutlarına göre çeşitli havuzlara koyduklarını belirten Akbaş, 3-4 cm boyuna gelen balıkları insanlarla buluşturduklarını söyledi. 3 yılın sonunda Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onay alarak 300 bin kapasiteli 'doktor balık' üretimine ulaştıklarını aktaran Akbaş, Türkiye'nin her bir köşesindeki güzellik merkezi, otel ve SPA gibi işletmelere doktor balık üretimi yaptıklarını söyledi.

Kısa süre önce Gana'ya ihracata başladıklarını belirten Mehmet Akbaş, ilerleyen dönemde Lübnan, Nijerya ve Arnavutluk'a bu balıkları ihraç edeceklerini, 2 milyon doktor balık üretim kapasitesine geçmeyi hedeflediklerini, tüm dünyaya bu balıkları tanıtmak istediklerini anlattı.

MASAJ ETKİSİ YARATIYOR

Doktor balıkların anavatanının Sivas olduğunu anlatan Mehmet Akbaş, bunların sedef, egzama, ölü deri gibi birçok cilt hastalığın tedavisinde iyi geldiğini söyledi. Doktor balıkların salgıladığı 'dithranol' enzimi vasıtasıyla ölü derileri vücuttan attığını aktaran Akbaş, balıkları üretip gelişmesi için yaklaşık 3 sene beklediklerini belirterek, "Doktor balıklar sedef hastalığına yüzde 30 iyi geliyor. Ayaktaki bazı akupunktur noktalarına değerek masaj etkisi veriyor. 10 dakikalık masajla insanlar rahatlıyor. Biz bunu hem sağlık hem de eğlence amaçlı kullanıyoruz. Antalya'da belirli turistik alanlarda kullanılıyor" dedi.

SAĞLIK TURİZMİNE KATKI

Doktor balıkların sağlık turizmine katkı sağladığını belirten Mehmet Akbaş, "Bazı belediyelerle anlaşmamız var. Onlar termal havuzlarına doktor balıkları koyarak dünyanın çeşitli yerlerinden turist çekmeyi planlıyor. Hem turist çekiyoruz, hem de ülkemizdeki bir ürünü yurt dışına ihraç ediyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2021-04-12 13:56:09



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