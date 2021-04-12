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Büyükşehir Belediye Meclisi, Muhittin Böcek başkanlığında toplandı 2020 yılı Faaliyet Raporu kabul edildi

İHA

Büyükşehir Belediye Meclisi, Muhittin Böcek başkanlığında toplandı 2020 yılı Faaliyet Raporu kabul edildi

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında yapıldı. Divan Katibi, Meclis Başkan Vekili, encümen ve komisyon üyelerinin belirlendiği toplantıda Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 Yılı Faaliyet Raporu da kabul edildi. Böcek, "Kamu yararı olan projeleri sırasıyla hepsini tamamlayacağız. Görev süremin dolmasına 3 yıl kaldı, ne söz verdiysem hepsini yerine getireceğim"dedi.
Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 132 gündem maddesiyle gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkan Muhittin Böcek, tedavisinin ardından ilk kez Meclis’e başkanlık etti ve salona alkışlarla girdi.
Meclis Toplantısında Denetim Komisyonu üyeleri tarafından hazırlanan 2020 yılı Denetim Kurulu raporu da okundu. Soruları cevaplayan Başkan Böcek, belediyeyi 6 milyar 206 milyon lira borçla devraldıklarını hatırlatarak, bu süreçte bir taraftan borçları öderken, diğer yandan da yatırımlara devam ettiklerini belirtti. Göreve geldiğinde 18 ayda ödenmesi gereken 14 kredi borcu bulunduğunu hatırlatan Başkan Böcek, halkın parasıyla ağalık yapmadıklarını ve yaptırmadıklarını ifade etti. Başkan Muhittin Böcek, 2018 yılında 27 milyon 182 bin liraya yapılan Altın Portakal Film Festivali’ni 2019 yılında Antalya halkının katılımını da sağlayarak 13 milyon 976 bin liraya yaptıklarını kaydetti.
"Faaliyet raporu kabul edildi"
Meclis’te 2020 yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. 2020 yılı Faaliyet Raporu’nun görüşüldüğü sırada Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yerini Meclis 1. Başkan Vekili Deniz Filiz’e devretti. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılı faaliyetlerinin anlatıldığı tanıtım videosu ile meclis üyelerine anlatıldı. Faaliyet Raporuna ilişkin soruları yanıtlayan Başkan Muhittin Böcek, önceki dönemde devlet tarafından yapıldığı söylenen 2. Etap Raylı Sistem Projesi ile ilgili Büyükşehir Belediyesi’ne 379 milyon lira borç çıkarıldığını belirterek, “379 milyon borçlandırılmamış olsa daha güzel projeler yaparız” dedi.
Göreve geldiklerinde Sedir Mahallesi Spor Kompleksi, Kent Müzesi, Doğu Garajı gibi yarım kalmış birçok proje olduğunu ifade eden Başkan Muhittin Böcek, “Nuri Eroğlu Caminin yarısı yapılmıştı tamamladık. Sadece temel atılan Elmalı Otogarı’nı tamamladık. Kamu yararı olan projeleri sırasıyla hepsini tamamlayacağız” dedi.
"Sözlerimi yerine getireceğim"
Seçimlerden önceki 5 ay içinde bir buçuk milyar liralık ihale yapıldığını hatırlatan Başkan Böcek, “20 yıl Konyaaltı belediye başkanlığı yaptım. Seçime bir yıl kala tüm ihalelerim biter. Sadece Kaş Kınık Hali 258 milyon liraya ihale edilmiş. Sari yıllar farkıyla 505 milyona ulaşıyor. Bunlar belediye başkanlarının babasının parası değildir. Tüyü bitmemiş yetimin parasıdır” ifadelerini kullandı.
Azim ve kararlılıkla, kimseyi ötekileştirmeden hizmete devam edeceklerini vurgulayan Muhittin Böcek, 5 yıllık görev süresinin sona ermesine 3 yıl kaldığını belirterek, Antalyalılara ne söz verdiyse yerine getireceğini söyledi.
"Korkuteli'ne kuru meyve tesisi"
Meclis’te Büyükşehir Belediyesi iştiraki EKDAĞ A.Ş. tarafından Korkuteli’ne kurulması planlanan Kuru Sebze Meyve Entegre Tesisi için 12 milyon liralık borçlanma yetkisi de kabul edildi. EKDAĞ Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gökçe yaptığı bilgilendirmede, tesis ile önemli bir tarım havzası Korkuteli’nde üretim fazlası sebze ve meyvelerin değerlendirilerek, ihraç edileceğini söyledi. Gökçe, fizibilite çalışmaları tamamlanan projenin 250300 kişiye istihdam sağlayacağını belirterek, “Gerçekleştireceğimiz proje Türkiye’de bir ilktir. Air dry dediğimiz güneş enerjisi yöntemi ile kurutma yapacağımız tamamen çevreci bir projedir” dedi.
Encümen ve komisyon üyeleri seçildi
Meclis toplantısında encümen ve komisyon üyelerinin seçimi gerçekleştirildi. Yapılan gizli oylama sonucunda Meclis Divan Katipliğine Büşra Özdemir, Kerem Kaya Turan, Meclis Başkan Vekilliğine ise Abdurrahman Yılmaz seçildi. Encümen üyeliğine de Mesut Kocagöz, Büşra Özdemir, Ali Polat, Mehmet Cengiz Büyükgebiz Şerafettin Özer seçildi.
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 1 yıl süreyle görev yapacak olan katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışı ile 9 kişiden oluşmasına karar verilen komisyon üyeleri de açık oyla seçildi. Buna göre komisyonlarda görev alacak isimler şu şekilde belirlendi;
Plan Bütçe Komisyonu: Mustafa Bilici, Zafer Tan, Mehmet Tufan, Batuhan Mutlu Engin, Abdurrahman Yılmaz, Serhat Demir, Levent Konur, Mehmet Yüksel, Avni Atay.
İmar ve Bayındırlık Komisyonu: Mehmet Hacıarifoğlu, Mithat Aras, Erkan Demirci, Zekeriya Altun, Ali Çetin, Hasan Cumhur Göncü, Yusuf Karamancı, Barış Bulut, Selçuk Senirli.
Çevre ve Sağlık Komisyonu: Ünal Çetinkaya, Osman Manis, Metin Altuntaş, Bülent Özgüven, Şevket Özkan, İsmail Demir, Fırat Demirci, Abdulkadir Çelik, Mustafa Baskak.
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu: Esin Bilgiç, Halil Arıkan, Ender Barış, Mehmet Tufan, Kemal Yıldırım, Mehmet Ali Erdoğan, Mehmet Güven, Mehmet Durukan,Ramazan Özen.
Ulaşım Komisyonu: Deniz Filiz, Ahmet Can, Erşan Özden, Sıdıka Gökyar Kızılca, Muhammet Ural, Dilaver Tanık, İlhami Yıldıran, Gürsel Aşık, Abdurrahman Caran.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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