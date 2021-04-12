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Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 - Denizlispor: 2 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 - Denizlispor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 34. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor’u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi takımın 32’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada sağdan gelişen Denizlispor atağında Bakalorz topu ceza alanı yayındaki Tusha’ya verdi. Tusha’nın vuruşunda top ağlara gitti. 02
54. dakikada Kadzior'un ortasında savunma arkasına sızan Berkan, kafayla topu filelere gönderdi. 12
62. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Mobuandje ceza alanı solundan şansını denedi. Moubandje’nin sert vuruşunda top kaleciyi geçemedi.
68. dakikada Alanyaspor soldan Efkan ile serbest vuruş kullandı. Efkan’ın sert vuruşunda top ağlara gitti. 22
79. dakikada gelişen Denizlispor atağında Sagal’ın sağdan sert şutunda kaleci Marafona müthiş bir kurtarış yaptı.
88. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Davidson ceza alanı çizgisinden topu içeri ortaladı. Topa yükselen Mustafa’nın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 32

Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Yasin Kol x, Mehmet Cem Hanoğlu x, Esat Sancaktar x
Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Caulker xx, Tzavellas xx, Moubandje xxx, Siopis xx, Berkan xx, Babacar xx (Mustafa Pektemek dk. 81 x) Efkan xxx (Ceyhun Gülselam dk. 90 ?), Davidson xxx (Umut Güneş dk. 90+3 ?), Bareiro xx (Damian Kadzior dk. 46 x)
Yedekler: Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülay, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi, Hasan Hüseyin Acar, Tayfur Bingöl
Teknik Sorumlu: Semih Tokatlı
Denizlispor: Abdulkadir Sünger xxx, Mustafa Yumlu xx, Sakıb Aytaç xx, Oğuz Yılmaz xx, Fabiano Leismann xx, Mix Diskerud xx (Hasan Ayaroğlu dk. 65 ?), Marvin Bakalorz xxx, Kubilay Aktaş xx (Dossevi dk. 90 ?), Veton Tusha (Angelo Sagal dk. 65 x), xxx Hadi Sacko xx (Muris Mesanovic dk. 76?), Özer Özdemir xx
Yedekler: Ali Eren Yalçın, Cenk Gönen, Muhammet Özkal, Ali Yavuz Kol
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Goller: Bakalorz (dk. 27), Tusha (dk. 51) (Denizlispor), Berkan (dk. 54), Efkan (dk. 68), Mustafa Pektemek (dk. 88) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Bareiro (Alanyaspor), Kubilay Aktaş, Oğuz Yılmaz, Marvin Bakalorz, Hasan Ayaroğlu (Denizlispor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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