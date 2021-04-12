Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 - Denizlispor: 2 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 34. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor’u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi takımın 32’lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada sağdan gelişen Denizlispor atağında Bakalorz topu ceza alanı yayındaki Tusha’ya verdi. Tusha’nın vuruşunda top ağlara gitti. 02

54. dakikada Kadzior'un ortasında savunma arkasına sızan Berkan, kafayla topu filelere gönderdi. 12

62. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Mobuandje ceza alanı solundan şansını denedi. Moubandje’nin sert vuruşunda top kaleciyi geçemedi.

68. dakikada Alanyaspor soldan Efkan ile serbest vuruş kullandı. Efkan’ın sert vuruşunda top ağlara gitti. 22

79. dakikada gelişen Denizlispor atağında Sagal’ın sağdan sert şutunda kaleci Marafona müthiş bir kurtarış yaptı.

88. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Davidson ceza alanı çizgisinden topu içeri ortaladı. Topa yükselen Mustafa’nın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 32



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Yasin Kol x, Mehmet Cem Hanoğlu x, Esat Sancaktar x

Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Caulker xx, Tzavellas xx, Moubandje xxx, Siopis xx, Berkan xx, Babacar xx (Mustafa Pektemek dk. 81 x) Efkan xxx (Ceyhun Gülselam dk. 90 ?), Davidson xxx (Umut Güneş dk. 90+3 ?), Bareiro xx (Damian Kadzior dk. 46 x)

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülay, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi, Hasan Hüseyin Acar, Tayfur Bingöl

Teknik Sorumlu: Semih Tokatlı

Denizlispor: Abdulkadir Sünger xxx, Mustafa Yumlu xx, Sakıb Aytaç xx, Oğuz Yılmaz xx, Fabiano Leismann xx, Mix Diskerud xx (Hasan Ayaroğlu dk. 65 ?), Marvin Bakalorz xxx, Kubilay Aktaş xx (Dossevi dk. 90 ?), Veton Tusha (Angelo Sagal dk. 65 x), xxx Hadi Sacko xx (Muris Mesanovic dk. 76?), Özer Özdemir xx

Yedekler: Ali Eren Yalçın, Cenk Gönen, Muhammet Özkal, Ali Yavuz Kol

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Goller: Bakalorz (dk. 27), Tusha (dk. 51) (Denizlispor), Berkan (dk. 54), Efkan (dk. 68), Mustafa Pektemek (dk. 88) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Bareiro (Alanyaspor), Kubilay Aktaş, Oğuz Yılmaz, Marvin Bakalorz, Hasan Ayaroğlu (Denizlispor)

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