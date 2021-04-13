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Sağlık çalışanları ilk sahuru görev başında yaptı

DHA

Sağlık çalışanları ilk sahuru görev başında yaptı


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)KORONAVİRÜSLE mücadelede ön safta yer alan 112 Acil Servis çalışanları, ramazanın ilk sahurunu da görev başında yaptı.
Ramazan ayının ilk sahuru yapıldı. Bir yılı aşkın zamandır koronavirüsle mücadele eden 112 Acil Servis çalışanları da ilk sahur heyecanını ailelerinden uzak, görev başında yaşadı. Antalya'daki Muratpaşa 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli sağlık çalışanları da ilk sahurlarını ekipteki çalışma arkadaşlarıyla birlikte yaptı. İstasyonda yiyeceklerini el birliğiyle hazırlayan çalışanlar, sahurun ardından çıkan görev için istasyondan ayrıldı.
İstasyonda görevli paramedik Ferhat Gül, her zaman görevlerinin başında olduklarını belirterek, "Ramazan ayının ilk sahurunu gerçekleştirdik. Bizler 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. Görevimizi yaparken, bizim için zaman kavramı yok. Sadece aldığımız çağrıyla bir hayatın kurtarılması en önemli unsurdur. Bazen yemek fırsatı bulamadığımız, vaktinde yiyemediğimiz zamanlar dahi oluyor. Önceliğimiz hastanın hastaneye yetiştirilmesidir. Biz her zaman görevimizin başındayız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2021-04-13 09:06:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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