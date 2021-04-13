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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Uysal, ASSİM Çevre Komitesi’yle buluştu

İHA

Başkan Uysal, ASSİM Çevre Komitesi’yle buluştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Düden Çayı’nda binlerce balığın telef olduğu kirliliği araştırmak için kurulan Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) Çevre Komitesi’yle bir araya geldi.
Antalya’da kent ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi ve sivil toplumun güçlendirilmesi için çalışmalar yürüten ASSİM bünyesinde kurulan Çevre Komitesi, Erdal İnönü Kent Parkı’nde yer alan DenizYüzü Kafe’de Başkan Uysal’la buluştu. Toplantıda ASSİM Yönetim Kurulu Başkanı Ferruh Tunç, ASSİM Çevre Komitesi Başkanı Tokan Engin, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, AÜ Çevre Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Güray Doğan, Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik, AKUT’dan Mahmut Tunç, Yusuf Zümre yer aldı.
Komite Başkanı Engin, üyeleri arasında meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve doğa savunucularının yer aldığı ASSİM Çevre Komitesinin çalışmaları hakkında Başkan Uysal’a bilgi verdi. Komitenin binlerce bağın telef olduğu Düden Çayı’nda yaşanan kirliliğin araştırılması için kurulduğunu aktaran Engin, bu konuda raporlamasını sürdürdüklerini söyledi. Engin, bu çalışmanın bir parçası olarak son olarak kentin doğal su kaynaklarından Kırkgözlerde çevre ve su altı temizliği yaptıklarını söyledi. Başkan Uysal, komitenin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek sivil bir oluşum olarak önemli bir görev üstlendiğini aktardı.

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