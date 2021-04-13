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Koronavirüsü yendi, dövmesini vücudunda ölümsüzleştirdi

DHA

Koronavirüsü yendi, dövmesini vücudunda ölümsüzleştirdi


Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Alanya ilçesinde koronavirüsü yenip sağlığına kavuşan Akın Baycan (43), vücuduna bu hastalığı sembolize eden dövme yaptırdı.
Alanya'da yaşayan Akın Baycan, yaklaşık 4 ay önce koronavirüse yakalandı. Baycan, zorlu geçen tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Akın Baycan, iyileşmesinin ardından tüm dünyayı etkileyen bu virüsü vücuduna dövme yaptırmaya karar verdi. Dünyanın ilk frenchise dövmecisi olma özelliğine sahip Cleopatra Ink'in Damlataş şubesine gelerek dövme yaptırmak istediğini söyleyen Baycan, dövme sanatçısı Eser Kuşer'e nasıl bir tasarım istediğini anlattı. Sanatçı Eser Kuşer, Baycan'ın göğsüne koronavirüsle alakalı bir dövme işledi.
'YÜZ YIL SONRA DA KONUŞULACAK BİR OLAY'
Eser Kuşer, koronavirüs süreci nedeniyle artık maskeli portreler yapmaya başladıklarını anlatarak, "Çeşitli dövme talepleri geliyor. Sonuçta bin yılda bir insanların başına gelebilecek bir olay. Bununla ilgili şeyleri insanlar bedenlerinde taşımak isteyebiliyor. Hastalığı yenen insanlar bununla ilgili dövmeler yaptırıyor. Maske dövmeleri çok yapılıyor. Önceden portre dövmeleri yapıyorduk, şu an o portrelerin üzerine maske dövmeleri de yapabiliyoruz. İnsanlar bu tarz şeyler de isteyebiliyor. Yüz yıl sonra da konuşulacak bir olay olduğu için insanlar bunu bedenlerinde taşımayı isteyebiliyor. Biz de onlara elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Genelde koronavirüsü yenip gelen insanlara yapılan dövmeler biraz daha içerisine hikaye katabiliyor. Dövme ucu bucağı çok açık bir olay. İstenilen şey vücuda işlenebiliyor, hayal etmesi yeterli. İnsanlar kendi hikayeleriyle birlikte bize birleştirip farklı şeyler yaptırabiliyorlar" dedi.
'BU HASTALIĞI ÖLÜMSÜZLEŞTİRMEK İSTEDİM'
Koronavirüsü atlatan Akın Baycan da bunu ölümsüzleştirmek istediğini dile getirerek, "Yaklaşık 1,5 yıldır koronavirüsle mücadele ediyoruz. Bu süre içerisinde ben de biraz bu hastalığı hafife aldım galiba ve bu hastalığa yakalandım. Tedavi süreci geçtikten sonra da dövmeyi de seven bir kişiyim aynı zamanda, ben de atlattığım bu hastalığı ölümsüzleştirmek istedim. Bu yüzden Cleopatra Ink bünyesinde tasarımcı olarak çalışan arkadaşım Aydın ile görüştüm. Sonrasında bunu en iyi kim yapar diye konuştuk ve Eser Kuşer'e ulaştık. Eser de sağ olsun bana unutamayacağım, harika bir dövme yaptı" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK
2021-04-13 10:56:18

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