Dansıyla tekerlekli sandalyesine can verecek

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da yürüme engelli Akif Berker Dalgıç (33), 2009 yılında sokaktaki arkadaşlarından etkilenerek break dansa başladı. Birkaç hafta önce ise paradansa başlayan Dalgıç, Tekerlekli Sandalye Dans 4'üncü Türkiye Şampiyonası 'Freestyle' kategorisinde yarışacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Antalya'da yaşayan Akif Berker Dalgıç'ın, 3 yaşında geçirdiği trafik kazası nedeniyle omuriliği zedelendi. Parapleji (omurilik felci) teşhisi konulan Dalgıç, tekerlekli sandalyeyle hayatını sürdürürken 2009 yılında sokakta break dans yapan arkadaşlarından etkilenip, break dansa başladı. 2010 yılında arkadaşlarıyla birlikte televizyondaki bir yarışma programına katılarak yarı finale kadar devam eden Dalgıç, elendikten sonra otellerde animasyon gösterilerinde dans etti. Bir dönem Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü Basketbol Kulübü'nün alt yapısında basketbol oynayan Akif Berker Dalgıç, tekerlekli sandalyesiyle dans etmekten vazgeçmedi ve Tekerlekli Sandalye Dans 4'üncü Türkiye Şampiyonası 'Freestyle' kategorisinde yarışmak için çalışmalarına başladı. İlk kez şampiyonaya katılacak olmanın heyecanını yaşan Dalgıç, seçmeleri kazanıp yurtdışında Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDI

24 Nisan'da Antalya'da düzenlenecek Tekerlekli Sandalye Dans 4. Türkiye Şampiyonası'na sayılı günler kala Antalya Spor Salonu'nda çalışmalarını hızlandıran Akif Berker Dalgıç, "Normalde tekerlekli sandalyede dans etmiyordum. Daha çok break dans yapıyordum. 8 sene boyunca bir grup arkadaşımla birlikte break dans yaptık. Gazi Umdu hocamla tanıştıktan sonra paradans üzerine çalışmaya başladık. Freestyle bana daha yatkın. İnşallah önümüzdeki yarışmaya katılmayı umuyoruz" dedi.

'DANS ETMEK ÇOK GÜZEL'

Profesyonel anlamda ilk yarışması olacağını dile getiren Akif Berker Dalgıç, "Daha önce break dans camiası altında birçok yarışmaya katılmıştım. Ama tekerlekli sandalyeyle ilk defa yarışmaya katılacağım. Dans etmek çok güzel. Severek yapınca bir işte daha aktif oluyorsun. Onun için tek ve emin olarak tek dalda yarışacağım sevinçliyim, heyecanlıyım" diye konuştu. Hedeflerini anlatan Dalgıç, "Avrupa'ya ve dünyaya çıkarsak çok güzel olur. Ülkemizi temsil etmeyi istiyorum" dedi.

TEKERLEKLİ SANDALYE DANS SPORCULARI ANTALYA'DA BULUŞACAK

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nda Tekerlekli Sandalye Dans Sporu Branşı'nda Teknik Komite Başkanlığını yürüten ve milli takım antrenörü Gazi Umdu, 2016 yılından beri Tekerlekli Sandalye Dans Sporunun başladığını, her sene uluslararası yarışmalarda Türkiye'nin adını duyurduklarını anlattı. Geçen sene Dünya Şampiyonası'na 200'den fazla sporcuyla katılarak Türk Milli Takımı'nın üst sıralarda yer aldığını aktaran Umdu, "Avrupa Şampiyonu sporcumuz var. Dünya Kupası'nda 3'üncü ve 4'üncülük aldık. Tekerlekli Sandalye Dans branşı Türkiye'de yeni bir branş. Dünyada bu iş 50 yıldır yapılıyor. Fakat bu açığı hızla kapatmaya çalışıyoruz. 24 Nisan Cumartesi günü Antalya'da Türkiye Şampiyonası'nı gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin her yerinden 30'dan fazla sporcu tekerlekli sandalye dans yarışmasına katılacak. Biz de organizasyon için çok heyecanlıyız" diye konuştu.

'MÜZİĞİ ADETA İÇİNDE HİSSEDEN SPORCU'

Akif Berker Dalgıç'ın antrenörü olduğunu aktaran Gazi Umdu, "Berker, inanılmaz azimli, müziği kendi içinde hisseden, adeta yaşayan bir sporcu. Her antrenörün zevkle çalışmak isteyebileceği bir sporcu. Antrenörlerin arayıp da bulamadığı profilde çünkü dansı ve hareket etmeyi seviyor. Bazı riskli figürlere girmekten kaçınmıyor, korkmuyor, deniyor, yapamıyor tekrar deniyor. Bu mücadeleyi kendi hayatında da sürdürüyor. Dolayısıyla Berker örnek olabilecek bir sporcu profili. Umarım yarışmada da başarılı olur. Umarım her şey iyi gider ve şans Berker'in yüzüne güler" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2021-04-13



