Fransız futbolcu Remy, Antalya'da objektif karşısında

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İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)CHELSEA, Olimpik Lyon ve Newcastle United gibi futbol takımlarında forma giyen, şu an ise Çaykur Rizespor'da oynayan Fransız Loic Remy (34), Antalya'da kamera karşısına geçti.

Antalya'da yaşayan fotoğraf sanatçısı Hüsam Çakaloğlu'na poz vermek için üç günlüğüne kente gelen Çaykur Rizespor'un yıldız futbolcusu Loic Remy, imajıyla dikkati çekti. Loic Remy, çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabında kullanacak.

Chelsea takımında oynadığı yıllarda sırf Remy için Chelsea'nin maçlarını izlediğini söyleyen Hüsam Çakaloğlu, "O yıllarda Loic Remy'nin bir gün karşıma gelip bana poz vereceği aklımın ucundan geçmezdi. Hayallerimin futbolcusuyla aynı stüdyoda çekim yaptım. Mutlu olmamak elde değil" dedi.DHA-Magazin Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2021-04-13 11:48:45



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