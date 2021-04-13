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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tavşan Yüreği Zeytinini coğrafi işaret logosuyla satacaklar

İHA

Tavşan Yüreği Zeytinini coğrafi işaret logosuyla satacaklar

Antalya’ya has Tavşan Yüreği Zeytini üreten ve ticaretini yapan iki firma, ürün ambalajlarında Antalya Ticaret Borsası tarafından TÜRKPATENT’ten alınan Antalya Tavşan Yüreği Zeytini Coğrafi İşaret logosunu kullanacak.

Antalya Ticaret Borsası tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan 2018 yılında tescili alınan Antalya Tavşan Yüreği Zeytini coğrafi işaretini, ürün ambalajlarında kullanacak firmalarla coğrafi işaret kullanımı protokolü imzaladı. Protokol, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Zeytinpark Genel Müdürü Vahdet Narin ve Büyükakça Zeytincilik ve Zeytinyağları sahibi Zafer Tan ve ATB Coğrafi İşaret Danışmanı Rana Demirer’in katılımıyla imzalandı.

“Borsa takibini yapacak”
Protokolle, Antalya Zeytinpark Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ile Büyükakça Zeytincilik ve Zeytinyağları Limited Şirketi’nin coğrafi işaret logosu kullanım şartlarını yerine getirmeleri halinde ürünlerinde kullanmalarının önü açıldı. İki firma, tescilde belirtilen coğrafi sınırlar dahilinde üretilmiş ve coğrafi işaret tescil belgesinde belirtilen kalite özelliklerini taşıyan zeytinin “Antalya Tavşan Yüreği Zeytini” adı altında satışı için ATB’ye bildirimde bulunacak, ATB’den isim, logo ve amblemi kullanmayı talep edebilecek. Borsa ise Cİ işareti kullanılan ürünlerin denetimini gerçekleştirebilecek.

“Hedef ürünü, üreticiyi ve tüketiciyi korumak”
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, 2018 yılında coğrafi işaret tescilini aldıkları Tavşan Yüreği Zeytini’nin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması gereken bölgeye has önemli bir zeytin çeşidi olduğunu belirtti. Coğrafi işaret belgesinin, ürünün kalitesinin korunması ve belirli özelliklerle üretiminin yapılması, ürünün izlenebilirliği ve sahte ürünlerin önüne geçmek için önemli bir belge olduğunu kaydeden Çandır, “Coğrafi işaret etiketi, bir ürünün sahteciliğe karşı korunmasını, pazarda ürün farklılaştırmasını ve rekabet avantajını sağlayan üreticiler için değerli bir araçtır. Biz hem üreticimizi korumak hem de tüketicinin yanıltılmasına engel olmak için bu belgeyi önemsiyoruz. Yaptığımız protokolle de bölgemizin en önemli çeşidi olan Tavşan Yüreği Zeytinine değer katacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

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