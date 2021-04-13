Kemer’de korona virüs hastalarının taşınması için araç desteği

Kemer Belediyesi, Korona virüs hastalarının taşınması için İlçe Sağlık Müdürlüğüne bir araç daha tahsis etti.

Daha önce Covid19 hastalarını taşımak üzere Kemer Devlet Hastanesi’ne ve Kemer Kaymakamlığına araç tahsisinde bulunan Kemer Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğünün araç tahsisi talebini de yerine getirdi. Belediyenin araç desteği kapsamında şu anda Kemer Kaymakamlığında 2, ilçe sağlık müdürlüğünde ve Kemer Devlet Hastanesinde 1’er araç bulunuyor.

Kemer Belediye Başkan Vekili İsmail Aka, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde salgınla mücadele konusunda Kemer Belediyesi olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Belediye olarak her türlü desteği sağlıyoruz. Bu kapsamda ilçe sağlık müdürlüğünden gelen talep üzerine, Covid19 hastalarının taşınması için bir adet araç tahsis ettik. Bu salgını bitirmek bizim elimizde. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uyalım” diye konuştu.

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