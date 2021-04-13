Alanya’da Hint keneviri operasyonu

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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda ekili vaziyette Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya’nın Kayabaşı Mahallesi’ndeki ikametinde Y.D. isimli şüphelinin uyuşturucu yetiştirdiği bilgisine ulaşan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Konaklı Jandarma Karakolu ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda bahçede saksılara ekili vaziyette boyları 4050 santim arasından değişen 7 kök Hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili ev sahibi Y.D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı.

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