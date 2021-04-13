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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepez’de kilit taşlı yolların dönüşümü tamamlandı

İHA

Kepez’de kilit taşlı yolların dönüşümü tamamlandı

Kepez Belediyesi, mülkiyet ve imara ilişkin sorunlarını çözerek, yapılaşmanın önünü açtığı Kanal, Çamlıbel, Erenköy ve Esentepe mahallelerinin, gecekondulu yıllarından kalan tüm kilit taşlı yollarını, sıcak asfalta dönüştürdü. Sıcak asfaltla kaplanan sokakların şimdi kaldırım yapılıyor.
Kepez Belediyesi, aynı bölgede bulunan Kanal, Çamlıbel, Erenköy ve Esentepe mahallelerinin konutlarından sonra yollarının da dönüşümünü gerçekleştirdi. Mülkiyet ve imara ilişkin sorunlarının çözülerek, gecekonduların yerine modern binalarının yapılmasının sağlandığı dört mahallenin, hizmet ömrünü tamamlayan kilit taşlı yolları, sıcak asfaltla yenilendi. Özellikle 2B ile ilgili mülkiyet sorunundan dolayı gecekondu yapılaşmasının yoğun olduğu 2009 yılı öncesinde yapılan kilit taşlı yolların, sıcak asfalta dönüştürülme çalışmaları geçtiğimiz yıl başlatıldı.

“Kilit taşlı yolların asfalt dönüşümü 2020’de başladı”
Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, zaman içerisinde eskiyen, alt yapı çalışmalarıyla bozulan parke taşlı sokaklara, sıcak asfalt serdi. Kanal Mahallesi’nde kilit taşlı yollarının tamamı sıcak asfaltla kaplanırken, Çamlıbel ile Erenköy mahalleleri arasında sınır olan 4875 Sokak’ın, parke taşları kaldırılarak, yerine sıcak asfalt döküldü.

“Tütüncü’nün sözünü verdiği sokaklar asfaltlandı”
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, geçtiğimiz yıl ki asfalt çalışmalarını denetiminde, Esentepe Mahallesi’nin kilit taşlı on dokuz sokağının asfaltını da 2021’de yapacaklarını açıklamıştı. Fen İşleri Müdürlüğü, Başkan Hakan Tütüncü’nün sözünü verdiği sokaklardaki asfalt çalışmasını da geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekleştirdi. Kilit taşlarının kaldırıldığı üç kilometre uzunluğundaki yola dört bin ton sıcak asfalt serildi.

“Yaya yolları da yapılıyor”
Esentepe Mahallesi’nde, yaya yolu yapımı kapsamında 2 bin 500 metrekare parke taşı ile 2 bin metrekare bordür çalışması yapılacak. Erenköy Mahallesi’nde de sıcak asfaltla kaplanan sokaklarda kaldırım çalışması, elektrik iletim hatlarının yer altına alınmasından sonra başlanılacak. Başkan Hakan Tütüncü, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda, Esentepe Mahallesi’nde asfaltlanan sokakları inceledi.

“Kepez’de verilen sözler vadesinden önce yerine getiriliyor”
Esentepe Mahallesi’nin, 19 sokağının eskiyen asfalt ve kaldırımını 2021’de yenileme sözü verdiklerini belirten Başkan Tütüncü, “Çok şükür, 2021’in ilk aylarında bu sözümüzü tuttuk. 2021’in ilk ayları ve bütün sokakları kaymak gibi asfaltlandı. Şimdi asfaltlanan sokakların kaldırımları yapıyoruz” dedi.

“Esentepe, Antalya’nın en güzel mahallelerinden birisi oldu”
Tütüncü, Esentepe’nin, Antalya’nın en güzel mahallelerinden birisi haline geldiğinin altını çizerek, “Mahallemiz, kamu yatırımlarıyla, sosyal belediyecilik hizmetlerinin verildiği belediye hizmet binalarıyla güzel bir yerleşim yeri oldu. 2009'da göreve geldiğimizde buralar tamamı ile gecekondu stokunu barındıran mahallelerimizden birisiydi. Ama şimdi Antalya'nın en güzel mahallelerinden birisi haline geldi” diye konuştu.
Kepez Belediyesi, yollardan kaldırdığı kilit taşlarının, sağlam olanlarını üst yapı çalışmalarında yeniden değerlendirirken, kırık olanlarını ise konkasör taş kırım makinesinde öğütülerek, alt yapı için hafriyatı haline getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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