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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prag ve Brüksel’li kuşlar Boğazkent’te

İHA

Prag ve Brüksel’li kuşlar Boğazkent’te

Antalya’nın Serik ilçesinde bulunan Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu’nda Prag (Çekya) ve Brüksel (Belçika) halkalı Küçük akgerdanlı ötleğen (Sylvia curruca) türünden iki kuş yakalandı. Küçük akgerdanlı ötleğen, Afrika’da kışlayan ve ilkbaharda kuzey bölgelerde yer alan üreme bölgelerine uzun mesafeler kat ederek giden göçmen kuş türlerinden biri. Afrika’da yer alan kışlama alanlarından yaklaşık 3 bin kilometre mesafe uçarak Akdeniz sonrası önemli konaklama alanı olan Boğazkent’e gelen bu kuşlar, bölgede dinlenip yeterince beslendikten sonra bir tanesi üreme alanı olan Prag’a yaklaşık 2 bin kilometre diğeri ise Brüksel’e yaklaşık 2 bin 600 kilometre mesafe giderek ulaşabilecek.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ve Serik Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında 2017 yılında kurulan Boğazkent Uygulamalı Çevre Eğitimi ve Kuş Halkalama İstasyonu’nda 2021 yılı ilkbahar kuş halkalama çalışması 3 Mart tarihinde başladı. Nisan ayının başlamasıyla bölgede yoğunlaşan kuş göçlerinde yakalanan tür çeşitliliği ve sayısında büyük artış yaşanıyor.

“Son bir haftada yaklaşık bin 300 kuş yakalandı”
Proje koordinatörü Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Dr. Hakan Karaardıç, “Mart ayında başladığımız ilkbahar çalışmamızda şu ana kadar 50 farklı türden 2 bin 250 kuş yakalandı. Özellikle nisan ayı başlarında göç hareketinin yoğunlaşmasıyla tür çeşitliliği ve birey sayılarında büyük artış görüyoruz. Son bir haftada yaklaşık bin 300 kuş yakalandı ve sayının artmasıyla birlikte çalışmalarımızın önemini ortaya çıkaran farklı ülke ya da kendi halkaladığımız kuşlara dair geribildirim verilerinin de artmasını sağlıyor. Prag ve Brüksel halkalı kuşların dışında 26 Mart 2017 yılında Boğazkent İstasyonumuzda halkaladığımız bir Karabaşlı ötleğen (Sylvia atricapilla), 4 yıl 14 gün sonra 9 Nisan tarihinde istasyonumuzda tekrar yakalandı. İlk yakalandığında halkaladığımız bu kuşu çevre eğitimlerimiz kapsamında elinde tutan kızım 3,5 yaşındayken, bugün 7 yaşında ve 1618 gram ağırlığında olan bu kuş üreme alanı ile kışlama alanı arasında bu sürede yaklaşık 3040 bin kilometre mesafe gitmiş” diye konuştu.

“İlkbahar aylarında kuş çeşitliliğine ev sahipliği yapıyor”
Bölgenin İlkbahar aylarında kuş çeşitliliğine ev sahipliği yaptığını belirten Dr. Hakan Karaardıç, “Ülkemizin Akdeniz sahil bölgeleri, özellikle akarsularımızın denize döküldüğü alanlarla iç bölgelere ulaşan vadiler Akdeniz gibi yaklaşık 600700 kilometre mesafeli coğrafi bariyeri aşarak Afrika’dan gelip üreme alanlarına giden milyonlarca kuş için önemli konaklama alanlarıdır. Bu alanlarda dinlenen ve kaybettikleri enerjileri depolamak amacıyla beslenen kuşlar üreme alanlarına ulaşabilmek amacıyla göçlerine devam etmektedir. Boğazkent, doğusunda Köprüçay ve batısında Acısu Deresi olması, bölgede kumul, sazlık, bataklık ve yarı bataklık, mera ve zirai bahçeler gibi birbiri içine geçmiş farklı yaşam alanlarına sahip olması nedeniyle özellikle ilkbahar aylarında kuş çeşitliliğine ev sahipliği yapmaktadır. Ötleğenler, Kamışçınlar, Çıvgınlar, Sinekkapanlar, Örümcekkuşları, Mukallitler, Kırlangıçlar halkalama istasyonumuzda yoğun türler arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.

“Yabancı ve yerli misafirlerimizi ağırlamak istiyoruz”
Bölgede yabancı ve yerli misafirleri ağırlamak istediklerini söyleyen Dr. Hakan Karaardıç, “Protokolümüz kapsamında kuş göçleri ve bilimsel araştırmalarımız haricinde iki önemli hedefimiz vardı: uygulamalı çevre eğitimi ve ekoturizm. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen ve halen etkisi maalesef artarak devam eden pandemi döneminde başta Serik sınırları içinde olmak üzere çocuklarımızla gerçekleştirdiğimiz uygulamalı çevre eğitimlerimize ara vermek zorunda kaldık. Ayrıca, her geçen gün kuşlar ve güzel doğasını dünyaya tanıttığımız Boğazkent ve çevresinin gerek istasyonumuzu gerekse bölgede yayılış gösteren kuş türlerini gözlemlemeye ve fotoğraflarını çekmeye gelecek yabancı ve yerli misafirlerimizi ağırlamak istiyoruz. Önümüzdeki yıl bölgemizde yer alan kurumlar ve turizm işletmecileriyle toplantılar yaparak bölgede ekoturizmin yaygınlaştırılmasını ümit ediyoruz. İlkbahar kuş halkalama çalışması mayıs ayının ortasına kadar devam edecek” ifadelerini kullandı.

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