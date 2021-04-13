İsmail Baha Sürelsan konserle anıldı

"Sandal", "Güle Sor Bülbüle Sor" gibi eserleri Türk musikisine kazandıran Devlet Sanatçısı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı kurucusu İsmail Baha Sürelsan, vefatının 23. yılında online konserle anıldı.

1991 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanı alan, 1998 yılında Antalya'da hayata veda eden, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarının kurucusu İsmail Baha Sürelsan için AKM Aspendos Salonu’nda online anma konseri düzenlendi. Şefliğini Aydemir Tuncer’in yaptığı Türk Sanat Müziği İcra Heyetine, konuk sanatçı olarak TRT Ankara Radyosu Ses Sanatçısı Elif Güreşçi de eşlik etti.



“Deniz Filiz sürprizi”

Türk müziğine bilimsel araştırmaları, yayınları, konferansları ve eğitimciliği ile hizmet veren Sürelsan’ı anma konserinde bir sürpriz de yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Genel Müdürü ve Meclis Üyesi, aynı zamanda İsmail Baha Sürelsan’ın da öğrencisi olan Deniz Filiz seslendirdiği “Ruhumda o mavi bakışın yangını nerde” isimli eserle büyük beğeni topladı.



“Çiçek takdim edildi”

Seyircisiz gerçekleştirilen İsmail Baha Sürelsan Anma Konseri ABB sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Konserin sonunda ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Önder Bilgin ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz, konuk sanatçı ve koro şefine çiçek takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.